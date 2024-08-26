В этом году распространенность крошечных мотыльков описывается как "удивительно примечательная".

Осенние дни еще не наступили, но под бесчисленными каштановыми деревьями уже скапливаются кучи листьев. Это не результат жарких летних дней, а результат деятельности насекомого, которое беспокоит эти деревья уже много лет. В этом году заражение листоедами более очевидно, чем когда-либо прежде, отмечает Олаф Циммерманн, энтомолог из Центра сельскохозяйственных технологий Аугсбургена в Карлсруэ.

В различных частях страны конские каштаны, высаженные вдоль аллей, в парках и садах, сбрасывают листья раньше времени, оставляя лишь несколько засохших и увядших. Даже во второй половине августа появляются типичные признаки, такие как изменение цвета и раннее опадание листьев, сообщает Роланд Мюллетальер из Союза охраны природы (NABU). В целом, циклы природы ускоряются из-за изменения климата.

Засуха усугубляет проблему

По словам Мюллетальера, засуха, наряду с листоедом, наносит серьезный ущерб конским каштанам. "Деревья, ослабленные засухой, более восприимчивы к вредителям", - объясняет эксперт NABU. В некоторых регионах, таких как северо-восток Германии, это особенно сильно проявляется в районах, которые испытывали несколько затяжных засух. "Восстановление деревьев происходит медленно, и многие из них не выдерживают этих крайностей".

Хотя конский каштан - это растение Средиземноморья, оно лучше всего растет при постоянной влажности. "Сочетание затяжной засухи и сильного заражения вредителями может привести к постоянному ухудшению состояния", - добавляет Мюллетальер.

Не местное растение

Если бы такой чужеродный вид исчез, это не было бы значительной потерей для наших коренных экосистем. Не только из-за листоеда, но и потому, что предпочтение отдается местным деревьям, что, как правило, более полезно.

Листоед конского каштана (Cameraria ohridella) - это небольшие полосатые бабочки с оранжево-белым окрасом. Они откладывают яйца на верхней поверхности листьев конских каштанов. Через несколько недель вылупляются мелкие личинки, которые питаются внутренней частью листа в течение нескольких недель. Как сообщает NABU, это истощает листья, вызывая их быструю деградацию.

Это лишает деревья возможности проводить фотосинтез, жизненно важный процесс производства энергии. Со временем это ослабляет деревья и делает их более восприимчивыми к другим стрессорам. Многие личинки листоеда выживают в умеренных зимах.

Легкое решение доступно

Легкое лечение ваших садовых каштановых деревьев можно добиться простым методом: тщательным сбором и удалением листьев. Это уничтожает личинки, спрятанные в листьях, и предотвращает появление новых бабочек.

Только белые цветущие конские каштаны (Aesculus hippocastanum) подвержены риску, в то время как их красные цветущие собратья (Aesculus carnea) иммунны.

С 17 века конский каштан был популярным выбором для садов и парков по всей Европе благодаря своей эффектной листве и цветам, сообщает NABU. Однако с 1989 года листоед широко распространился по всей Европе, казалось бы, появившись из труднодоступных ущелий на Балканах.

Для защиты конских каштановых деревьев полезно поощрять местные растения и обеспечивать им достаточную влагу. Регулярный сбор и удаление опавших листьев может помочь контролировать популяцию листоеда конского каштана, тем самым сохраняя здоровье деревьев.

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