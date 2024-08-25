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В этом году ожидаемые расходы американцев на покупки для школьников составят ошеломляющие 39 миллиардов долларов.

Недавно individuals существенно увеличили свои расходы на школьные принадлежности, достигнув рекордной суммы в $41,5 миллиарда, согласно данным Национальной федерации розничной торговли.

 and  Christian Meier
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В этом году ожидаемые расходы американцев на покупки для школьников составят ошеломляющие 39 миллиардов долларов.

В этом году потребители стали более осторожными. Несмотря на то, что инфляция, хоть и выше обычного, практически сошла на нет, потребители начали экономить, сталкиваясь с совокупным эффектом роста цен и преодолевая ожидаемый, но тревожный экономический спад.

Тем не менее, есть основания предполагать, что расходы на возвращение к школе в 2024 году станут вторыми по величине в истории, достигнув $38,8 миллиардов или $874,68 на домашнее хозяйство.

Возможность подтверждения этого прогноза может служить значительным индикатором, показывающим не только то, как потребители меняют свои расходы, но и общее состояние экономики, ориентированной на потребителя.

По словам Марка Маттхьюза, директора по исследованиям NRF, "похоже, что все еще есть сильное желание тратить".

Потребители просто стали "очень сознательными в отношении расходов", добавил он.

Поиск скидок и снижение расходов

В обычных обстоятельствах товары, такие как канцелярские товары, одежда и электроника, относятся к категории необязательных расходов.

Тем не менее, именно необязательные и более существенные покупки испытали самые значительные снижения во время спада расходов.

Однако возвращение к школе является исключением.

"Возвращение к школе - это не необязательное событие, это необходимые расходы", - сказал Маттхьюз. "Если вы отправляете своего ребенка в колледж, вам нужно купить мебель. Вам нужно купить обувь, потому что дети продолжают расти".

Хотя потребители не могут полностью исключить необходимые расходы, они могут сократить их; исследования NRF показали, что почти 41% респондентов ищут скидки.

"Потребители определенно ищут скидки", - сказал он. "Ритейлеры признают это, учитывая сознательных в отношении расходов потребителей, вам действительно нужно быть акционным".

Изменяющаяся динамика инфляции, вероятно, способствует этим тенденциям. Хотя темпы роста цен остаются значительно выше обычного, это категории, такие как услуги и особенно услуги, связанные с жильем, которые оказывают давление на рост, подтверждают данные Индекса потребительских цен.

Улучшенная операционная эффективность в цепочках поставок и смена расходов потребителей на услуги и опыты помогли категориям товаров испытать дезинфляцию (рост цен, но по более низкой ставке) или даже дефляцию (снижение цен).

Цены на розничные товары, как ожидается, снизятся на 0,7% в этом году после роста на 5,9% в 2022 году и 0,6% в прошлом году, согласно недавнему исследованию экономистов S&P Global Market Intelligence.

Некоторые часто покупаемые школьные принадлежности также дешевле, чем в прошлом году, и некоторые даже ниже цен 2019 года, согласно ежемесячным данным по розничному трекингу от Circana, компании, занимающейся маркетинговыми исследованиями.

Блокноты для заметок подешевели на 22% по сравнению с этим временем прошлого года; бумага подешевела на 20%; и карандаши и ручки подешевели на 19% и 13% соответственно. Карандаши и блокноты для заметок даже подешевели по сравнению с 2019 годом, снизившись на 7% и 12% (в то время как другие категории, по крайней мере, выросли на 11%), показывают данные Circana.

Остатки оптимизма

Средние почасовую и недельные заработки превышают инфляцию уже более года, согласно данным Бюро статистики труда, что стимулирует рост расходов потребителей.

В результате объем расходов на возвращение к школе, скорее всего, останется относительно стабильным по сравнению с прошлым годом, согласно Дуллипу Родриго, руководителю отрасли потребительских товаров и розничной торговли KPMG в США.

"Что нас удивило, так это то, что мы увидели более позитивные настроения потребителей в отношении шоппинга осенью", - сказал Родриго в интервью CNN.

Что касается последнего опроса потребителей, он отметил переворот, с множеством случаев, показывающих обращение от мрачного прогноза летнего опроса. Он атрибутировал этот переворот "более высоким ожиданиям в отношении снижения процентных ставок" и скидкам.

Это также может иметь положительные Implications для всех важных праздничных покупок, он предложил.

"Они намного более оптимистичны в отношении расходов", - сказал он.

"Я ищу скидки"

Для многих семей расходы, в частности расходы на возвращение к школе, претерпевают значительные изменения по сравнению с прошлыми опытами.

В Шорлайн, Вашингтон, Аманда Веббер и ее семья уже некоторое время делают финансовые приспособления.

Большая часть сбережений семьи была направлена на покрытие медицинских расходов, связанных с операцией на мозге Веббер ранее в этом году. Она выздоравливает и должна вернуться на работу в скором времени, но ежемесячный бюджет был затронут.

В результате семья экономит, покупая в Costco, оптовым образом у мясника, готовя еду заранее и сокращая использование электроэнергии, выключая кондиционер.

Расходы на возвращение к школе также не являются исключением из правил бережливости.

"Я ищу скидки", - сказала Веббер, отметив свои стратегии, включающие поиск купоны в Интернете, проведение более тщательного сравнения цен, погружение в разделы со скидками и участие в группе "не покупай ничего" в своем районе.

Она и ее муж даже извлекли листы из черно-белых мраморных тетрадей, которые у них были, чтобы переиспользовать их.

В результате реальные расходы были сосредоточены на приобретениях, таких как покупка одежды для интервью и презентаций для их 16-летней дочери, сказала Веббер.

"Самыми дорогими товарами были обувь", - сказала Веббер, 49 лет.

Изменение расходов

В Гейнсвилле, Флорида, Лиза Каструита, 46 лет, и ее дочь следуют простому девизу: "Делай больше с меньшим или делай то, что у тебя есть".

"Людям нужно быть разумными в своих действиях и решениях", - поделилась Каструита с CNN. "Люди в прошлом добивались многого с очень малым".

Пандемия и последующие личные и финансовые изменения, которые она принесла, оказали значительное влияние на Каструиту, которая потеряла мужа от Covid в 2021 году.

"Раньше у меня была поддержка и больше доходов, так что я не задумывалась о трате денег на новые вещи, типа новых блокнотов, всегда выбирала лучшие", - сказала она. "Но как одинокая мать или семья с одним доходом, ты действительно чувствуешь, когда цены взлетают. Я теперь вдова, и я чувствую, что у меня не было другого выбора, кроме как подходить к вещам более обдуманно и осторожно".

С дочерью, начинающей 11-й класс, Каструита выразила желание избежать излишних трат, типичных для сезона возвращения в школу в прошлом.

"Я заметила, что мы часто тратим зря и накапливаем долги", - сказала она. "Я покупала вещи, и половина из них так и оставалась неиспользованной. Я теперь вдова, и я просто чувствую, что у меня больше нет такой роскоши".

Кроме того, что быть изобретательной, ходить в комиссионные магазины и ловить скидки, Каструита раскрыла, что ее сеть друзей и семьи, которых она нежно называет своей "племенной", были очень полезны в помощи ей сэкономить деньги. Они предложили ей мягко использованную одежду, стрижку и даже рюкзак без какой-либо оплаты или в обмен на услуги.

В результате Каструита оценивает, что сократила свои розничные расходы примерно на 60-70% для этого сезона возвращения в школу по сравнению с предыдущими годами. И сокращая ненужные расходы, она может выделить средства на создание памятных моментов с дочерью, сказала она.

"Текущая экономическая ситуация не позволяет себе роскоши, которые мы когда-то наслаждались", - сказала она. "Речь идет об адаптации нашего образа жизни. Речь идет о принятии умных, рациональных, практичных решений, которые улучшат качество нашей жизни".

Несмотря на текущую экономическую неопределенность, розничные цены на некоторые часто покупаемые школьные принадлежности, как ожидается, снизятся в этом году, согласно экономистам S&P Global Market Intelligence. Это хорошие новости для семей, подобных Вебберам в Шорлайн, Вашингтон, которые сознательно следят за своими расходами и ищут скидки, чтобы растянуть свой бюджет на возвращение в школу. Более того, компании, признающие сознательность потребителей в отношении расходов, все больше становятся промоактивными, чтобы стимулировать продажи, демонстрируя влияние экономики на поведение потребителей и бизнес-стратегии.

Лиза Каструита и её девочка, Аниса Пейдж, в декабре 2022 года.

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