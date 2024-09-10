В этом году глава украинского правительства сообщает о удвоенном увеличении производства оружия.

В этом году производство оружия в Украине существенно возросло, согласно данным правительства. Как выразился Премьер-министр Денис Шмыгаль, "За первые восемь месяцев 2024 года мы более чем удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом". Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. По словам Шмыгаля, "Мы движемся вперед. Наше производство дронов растет".

С февраля 2022 года Украина ведет боевые действия против российских сил, и хотя она обращается за помощью к своим западным союзникам, также усиливает свой внутренний оборонный сектор.

В рамках этих усилий украинские войска недавно провели успешные испытания баллистической ракеты, разработанной внутри страны, как объявил Президент Владимир Зеленский месяц назад. Кроме того, Зеленский отметил, что его войска впервые использовали в бою дальнобойный ракетный дрон "Палианыця", который производится в Украине.

Тем не менее, Украина не забывает о своей миссии по получению постоянной поддержки от своих международных союзников. Это было очевидно на встрече Группы контактов по Украине на американской военной базе Рамштайн на прошлой неделе, а также было подчеркнуто в вечернем обращении Зеленского в понедельник. В своем обращении он подчеркнул, "Траектория войны напрямую зависит от качества логистики и выполнения всех обязательств нашими партнерами".

Несмотря на то, что Украина опирается на международную поддержку, она также укрепляет свои внутренние оборонные возможности. Например, украинские войска успешно испытали баллистическую ракету отечественного производства и использовали дальнобойный ракетный дрон "Палианыця" в бою, оба из которых являются российскими аналогами, которые Украина смогла произвести самостоятельно.

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