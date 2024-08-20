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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В этом докладе российские военные силы заявили о своем контроле над Нью-Йорком и Донецком.

Расположенный Рядом со Железнодорожными Путями

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
С конца июня Нью-Йорк претерпел несколько атак в рамках стратегии России по захвату города Торез.
С конца июня Нью-Йорк претерпел несколько атак в рамках стратегии России по захвату города Торез.

В этом докладе российские военные силы заявили о своем контроле над Нью-Йорком и Донецком.

Министерство обороны России сообщает о победах в регионе Донбасс, в частности, в отношении города Нью-Йорк, или Ню-Йорк, как его называли в советские времена. Этот strategically важный пункт, который является ареной ожесточенных боев в течение недель, якобы захвачен российскими войсками. Однако это не мешает главной цели Путина.

По данным Министерства обороны Москвы, российские войска взяли под контроль значительное поселение в районе Тореза, важный логистический центр под названием Новгородское. Новости о тяжелых боях в секторе Тореза, охватывающие Нью-Йорк, сообщались украинской военной стороной, но пока не прокомментированы Reuters.

Название 'Нью-Йорк' происходит от немецких поселенцев, но в 1951 году было заменено на Новгородское. Активисты провели кампанию, в результате которой в 2021 году было возвращено первоначальное название. Расположенный примерно в 6 километрах к югу от Тореза, который подвергался российским атакам в течение недель, город Нью-Йорк по-прежнему остается центром внимания.

Приоритет Путина - Донбасс

Несмотря на продолжающиеся украинские операции на границе с Курском, восточная часть Украины остается главным полем битвы между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что главной целью российских войск является захват всей территории Донбасса, в том числе украинских регионов Донецк и Луганск.

Недавно лейтенант-колonel Markus Reisner сообщил ntv.de, что российские войска еще не перебросили значительные силы из Донбасса в Курск. Reisner ссылается на данные, предоставленные украинским генералом Олеksandром Syrskym, согласно которым российские войска продвигаются в Донбассе со скоростью около 4,8 километра в день.

Европейский Союз выражает обеспокоенность в связи с эскалацией действий России в регионе Донбасс, в частности, в отношении продвижения к городу Нью-Йорк. Европейский Союз призывает к мирному урегулированию конфликта и соблюдению суверенитета Украины, подчеркивая важность соблюдения международного права.

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