В этой ситуации судья из Северной Дакоты отменил ограничение на аборты.

В своем решении окружной судья Брюс Романник штата заявил, что закон противоречит конституции штата из-за своей неопределенности.

Под юрисдикцией судьи аборт был бы легален в Северной Дакоте, но в настоящее время в штате нет клиник, предлагающих эти услуги, и республиканское правительство, скорее всего, оспорит это решение.

Единственным поставщиком абортов в штате была клиника «Ред-Ривер Уимэнс» в Фарго, но она переехала в Мурхед, Миннесота, в 2022 году после отмены решения «Роу против Уэйда» Верховным судом США, что позволило штатам запретить аборты. Директор Тамми Кроменакер упомянула, что нет планов возобновить работу в Северной Дакоте, но решение вселяет надежду.

«Мы чувствуем, что суд услышал наши опасения и тех врачей в Северной Дакоте, которые считали этот закон чрезмерно строгим», - сказала она.

Офисы губернатора Дуга Бургума и генерального прокурора Дрю Вриглия не сразу отреагировали на решение, но офис Вриглия пообещал сделать заявление.

Романник ссылался на просьбу штата отклонить иск 2022 года, поданный клиникой «Ред-Ривер» после ее переезда. Штату казалось, что судебный процесс будет излишним, что привело к отмене запланированного судебного разбирательства в августе.

В своем 24-страничном решении Романник ссылался на гарантии конституции Северной Дакоты «неотчуждаемых прав», в том числе «жизни и свободы».

«Законы об абортах в этом случае ограничивают фундаментальное право женщины на репродуктивную автономию и не точно соответствуют целям повышения здоровья женщин или защиты жизни нерожденного человека», - написал он. «Закон в его нынешнем виде ограничивает свободу женщины и ее право преследовать и приобретать безопасность и счастье».

Меetra Мехдизадех, юрист центра по правам репродукции, который поддерживает право на аборты и оспаривает ограничения штатов, заявила, что решение «делает безопаснее быть беременной в Северной Дакоте». Однако она упомянула, что открытие клиник может занять годы.

«Повреждающие эффекты запретов на аборты ощущаются гораздо дольше после их отмены», - сказала она.

Романник был впервые избран в 2000 году и переизбирался каждые шесть лет с тех пор, последний раз в 2018 году. Перед тем, как стать судьей, он работал помощником прокурора в округе Берли, где находится столица штата Бизмарк.

В своем решении Романник признал, что в прошлом суды Северной Дакоты опирались на федеральные судебные прецеденты по вопросу абортов, но эти прецеденты были «перевернуты» решением Верховного суда США по абортам в 2022 году.

Романник выразил неуверенность в том, как Верховный суд Северной Дакоты будет решать этот вопрос, что побудило его вынести это решение как «самый лучший способ» соблюдать закон, защищая при этом основные права жителей штата.

«Женщины в Северной Дакоте имеют фундаментальное право на аборт до наступления жизнеспособности под эгидой перечисленных и не перечисленных интересов, гарантированных конституцией Северной Дакоты», - написал судья.

Во многих отношениях решение Романника похоже на решение Верховного суда Канзаса в 2019 году, провозгласившее доступ к аборту фундаментальным правом под аналогичными положениями конституции штата, хотя суд Канзаса не ограничил свое решение только до наступления жизнеспособности. Голосование жителей Канзаса в августе 2022 года также поддержало эту позицию.

Романник заключил, что закон неясен, потому что он не устанавливает четкие критерии для применения исключений, оставляя врачей уязвимыми для преследования из-за разногласий во мнениях.

В 2023 году республиканский законодательный орган Северной Дакоты пересмотрел свои законы об абортах, сделав аборт законным в случаях изнасилования или инцеста, но только в течение первых шести недель. Аборт разрешено только в определенных медицинских чрезвычайных ситуациях позже в беременности.

Вскоре после этого клиника, а также несколько врачей, специализирующихся на акушерстве, гинекологии и материнско-фетальной медицине, подали поправку к иску. Истцы утверждали, что запрет нарушает конституцию штата, поскольку он неясен в отношении исключений для врачей и имеет чрезмерно узкое исключение по состоянию здоровья.

Романник признал, что когда Северная Дакота стала штатом в 1889 году, ее основатели, скорее всего, не признавали доступ к абортам как право, гарантированное конституцией штата, но добавил, что «женщины не считались полноправными гражданами».

Судья заявил, что изучение истории и традиций может привести к пониманию того, что «было время, когда мы ошибались, и когда женщины не имели голоса».

«Это не должно продолжаться вечно, и чувства прошлого не должны навсегда диктовать настоящее», - заключил он.

Хотя решение судьи делает аборт легальным в определенных обстоятельствах, республиканское правительство Северной Дакоты, возможно, выберет обжалование этого решения, что повлияет на «нас» и доступ к услугам абортов в штате.

Учитывая историю штата, где женщин не считали полноправными гражданами, когда он стал штатом, судья Романник подчеркнул важность переоценки традиций и обеспечения того, чтобы «наши» права не диктовались прошлыми чувствами навсегда.

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