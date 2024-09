В Эрфурте разворачивается политическая драма

После примерно четырех недель после выборов ландтаг Тюрингии соберется на первое заседание, где Альтернатива для Германии (АфД) будет доминирующей силой, испытывая традиционные политические нормы. Сцена готова для правового противостояния, которое может превратить обычно формальную процедуру в шоу.

Анicipируемая политическая драма может предвещать борьбу за пост министра-президента земли. Почти месяц спустя после выборов парламент в Эрфурте начнет свою работу (начало в полдень) - в том числе выборы спикера парламента. Исторически это была простая процедура, когда ведущая фракция выдвигала нейтрального кандидата, принимаемого многими. Но на этот раз tensions высоки. На этот раз это борьба за власть между доминирующей фракцией AfD, возглавляемой скандальным лидером Björn Höcke, и оставшимися четырьмя фракциями: ХДС, БСВ, Левые и СДПГ. На этот раз речь идет о политической стратегии и возможных манипуляциях.

Сцена

После выборов ведущая фракция имеет право предложить кандидата на пост президента, который обладает значительными полномочиями принятия решений. В Тюрингии AfD является крупнейшей фракцией, имея 32 из 88 мест. Партия выдвинула своего депутата Wiebke Muhsal в качестве кандидата.

38-летняя мать четверых детей родом из Северного Рейна-Вестфалии поселилась в Тюрингии после окончания учебы. Она была членом парламента с 2014 по 2019 год и привлекла внимание по разным причинам, в том числе из-за своего единственного появления в парламенте в платке. Muhsal была осуждена за мошенничество и оштрафована на €8000 после подделки трудового договора с сотрудником в 2014 году, чтобы получить дополнительные средства от администрации парламента. Некоторые воспринимают выбор персонала AfD как провокацию. "Индивидуум, который крадет общественные средства, не должен стать спикером парламента", - заявляет действующий министр-президент Бодо Рамелов.

Еще до объявления кандидатуры Muhsal ХДС, БСВ и СДПГ заявили, что не поддержат никого с членством в AfD. Спикер парламента, выступающий в качестве "защитника конституции и парламентаризма" в Тюрингии, не должен происходить из партии, классифицированной как экстремистская и находящейся под наблюдением Управления по защите конституции земли, неоднократно заявлял лидер парламентской группы ХДС Mario Voigt.

ХДС поддерживает своего депутата Thadäus König, который победил Хёкке на выборах в 2019 году и завоевал прямое место в основном католическом районе Айхсфельд. König занимает должность заместителя председателя и защитил свое прямое место с впечатляющим результатом первого голоса 54,3%. Хёкке, в свою очередь, перебазировался в избирательный округ в другом конце земли и там также проиграл кандидату от ХДС.

Борьба

despite the AfD's insistence on its right to propose a candidate, political scientist André Brodocz from Erfurt deems the AfD's accusations of undemocratic actions by other parties as unfounded. The Federal Constitutional Court recently ruled in similar cases, he explains, "that the right to propose a candidate is not contingent upon election results." Brodocz emphasizes, "The election is the fundamental democratic mechanism."

Что произойдет, если кандидат AfD не получит большинства? Согласно администрации земли, право ведущей фракции на выдвижение кандидатов рассеивается после запроса, и после двух последовательных неудач другие фракции могут выдвинуть кандидатов. Однако AfD придерживается другого мнения, считая, что только AfD может выдвигать предложения.

Парламентский менеджер AfD Torben Braga не исключил возможности компромиссных предложений от партии накануне первого заседания. Однако он выражает оптимизм в отношении разрешения ситуации. "Есть возможности для компромисса." Braga не уточняет природу возможных компромиссов, но исключает выдвижение всех членов AfD в случае неудачного президентского выбора для AfD. "AfD не планирует выдвигать всех своих членов на выборы."

Администрация земли заявляет, что ни конституция земли, ни регламент парламента не предполагают "постоянного исключительного права выдвижения для ведущей фракции, что подразумевало бы, что все члены фракции должны быть выдвинуты на выборы, прежде чем парламент мог бы изучить другие альтернативы."

Возможный выход

В попытке избежать возможных конфликтов ХДС и БСВ стремятся скорректировать регламент парламента до выборов спикера парламента. Это также включено в повестку дня первого заседания. План заключается в том, чтобы позволить другим фракциям выдвигать кандидатов уже с первого тура. AfD реагирует шоком, и ее лидер Хёкке выражает резкую критику: "Невозможно представить, с какой политической хитростью установленные партии собираются аннулировать результаты выборов и парламентское участие трети избирателей Тюрингии", - написал 52-летний Хёкке в X. Хёкке обвиняет "разрушение демократической культуры", в котором даже недавно созданная партия Вальгенхейт участвует.

Основное преимущество для Альтернативы для Германии (AfD) заключается в старшем государственном деятеле Юргене Треутлере. Этот 73-летний инженер родом из Южной Тюрингии будет председательствовать на первом заседании вновь избранного парламента в качестве его самого старшего лидера. Как заявляет сопредседатель AfD Стефан Мöller, старый президент обладает исключительной властью в толковании регламента и руководстве парламентскими процедурами на открытом заседании. Треутлер остается загадочным в отношении своих планов, отвечая: "Придется подождать и увидеть."

Другие политические партии выразили обеспокоенность тем, что Треутлер может манипулировать ситуацией, требуя новых раундов голосования с кандидатами от AfD, эксплуатируя свой контроль над правилами и игнорируя кандидатов от соперничающих фракций. Вот почему Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) стремятся уточнить правила еще больше, чтобы предотвратить любые потенциальные правовые противоречия во время инаугурационной сессии.

Кажется, есть разногласия в отношении способности парламента изменять свои правила до его официального образования. Стефан Мёллер считает, что парламент не может менять правила до тех пор, пока он не будет официально созван. Тем не менее, администрация парламента Тюрингии заявила, что парламент может пересматривать свои процедуры после начала работы, ссылаясь на свое право на самоорганизацию. Треутлер намекнул на беспорядки на первой сессии в зависимости от характера потенциальных возражений.

В случае если Треутлер будет противиться голосованию по процедурным правилам, может потребоваться воскресить Конституционный суд Тюрингии. Суд уже заявил о своей готовности предоставить оперативное решение. Треутлер также прокомментировал потенциальное значение парламентской повестки дня, предсказывая, что любые попытки изменить ее могут изменить избирательную динамику в его пользу, что будет выгодно AfD на будущих выборах.

Может ли первоначальная сессия быть отложена?

По словам администрации парламента Тюрингии, возможна только временная приостановка сессии, после чего собрание будет вновь созвано в более поздний срок. Парламент затем перейдет в «конституционную фазу» - сценарий, которого не было в Федеративной Республике.

Какие последствия это имеет для выборов Министра-президента?

В отличие от многих других федеральных земель, Тюрингия не имеет установленного срока для выборов нового Министра-президента. Статья 75, пункт 3 конституции земли позволяет действующему Министру-президенту и всему правительству штата временно выполнять свои обязанности до тех пор, пока их преемники не вступят в должность. В результате Бодо Рамелов, нынешний глава правительства и член Левой партии, а также его коалиция красных-красных-зеленых, продолжат работать в качестве временных. Однако политическая ситуация после выборов может усложниться.

Комиссия, в соответствии с данным Регламентом, может принять нормативные акты для определения конкретных правил применения. В этом контексте правила процедуры парламента Тюрингии могут быть изменены, чтобы позволить предлагать кандидатов от других фракций во время выборов парламентского президента, что потенциально может задержать официальные процедуры.

