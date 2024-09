В Эрфурте городское правительство: Рамелоу предлагает помощь Войту

23:29 Хёкке гарантировал себе место в ландтаге Тюрингии через партийный списокПартия «Альтернатива для Германии» (АфД) победила в 29 из 44 избирательных округов с прямыми кандидатами. Несмотря на поражение от кандидата от ХДС Кристиана Тишнера в округе Грайц II, партия получила впечатляющие 32,8% голосов на выборах, что гарантирует ей больше мест в ландтаге, чем у прямых кандидатов. В результате, лидер фракции АфД Björn Хёкке получает место в ландтаге через партийный список, которым он руководит. В таком сценарии успешный кандидат от АфД, скорее всего, должен был бы отказаться от своего мандата в пользу Хёкке.

23:13 Предварительные результаты: АфД триумфально побеждает в Тюрингии, ХДС предпочитает Левых, Зеленых и СВПАфД, возглавляемая ведущим кандидатом Björn Хёкке, впервые в истории выборов в ландтаг Германии получает наибольшее количество голосов. Партия показывает значительный рост до 32,8% после подсчета всех округов. Однако демократические партии отказываются формировать коалицию с ней, тем самым предотвращая реализацию претензий АфД на власть. Как вторая по силе сила, ХДС, скорее всего, будет вести переговоры с Левыми о стабильной коалиции правительства, не хватая одного места для большинства с СДПГ и СВП.

23:03 Левые гарантируют себе место в ландтаге Саксонии через прямые мандатыНесмотря на то, что по прогнозам Левые не превысили 5%-ный порог, партия получила два прямых места в Лейпциге благодаря особенности саксонской избирательной системы. В результате, Левые попадают в ландтаг, угрожая существующей коалиции Кения из ХДС, Зеленых и СДПГ, которой не хватает большинства.

22:54 Лидер партии Зеленых: миграция и Украина - ключевые факторы выборовПосле выборов в Саксонии и Тюрингии лидер партии Зеленых Омид Нурипуур связывает результаты выборов с вопросами миграции и мира в Украине. Нурипуур обвиняет федеральное правительство в том, что оно обращается к этим вопросам, но критикует действия оппозиции на сцене, которые вредят их усилиям.

22:39 В Тюрингии даже ХДС, СВП и СДПГ вместе не имеют большинстваПосле выборов в Тюрингии красно-красно-зеленая коалиция под руководством министра-президента Рамлова выполнила свою задачу. Поскольку ни одна из партий не заинтересована в формировании коалиции с АфД, наиболее вероятным вариантом для коалиции правительства является беспрецедентный альянс ХДС, СВП и СДПГ. Эта комбинация на данный момент не хватает одного места для большинства в ландтаге, что требует включения Левых.

22:24 Верхний кандидат ХДС Воigt не смог получить прямое место в ТюрингииВерхний кандидат ХДС Марио Воигт не смог получить прямое место в своем округе на выборах в ландтаг Тюрингии. Воигт получил 37,4% голосов на начальном этапе в округе Саале-Хольцланд II, уступив кандидату от АфД Вiebке Мюхсаль, которая получила 39,2% голосов. На выборах в ландтаг в 2019 году Воигт был избран в ландтаг как прямой кандидат.

22:07 Молодые избиратели в Тюрингии поддерживают АфДАфД, классифицированная как правоэкстремистская службой безопасности, получает более трети голосов молодых избирателей в Тюрингии, согласно опросу, проведенному infratest dimap для ARD. Среди избирателей в возрасте 18-24 лет в Тюрингии 38% проголосовали за АфД, в то время как Левые получили 16%, а ХДС - 13%. Неудача постигла Зеленых, которые смогли получить лишь 6% голосов в этой возрастной группе.

21:39 Креtschmer гарантирует себе прямое место в СаксонииМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер побеждает на прямых выборах в своем избирательном округе Гёрлиц II. С 47,2% голосов действующий лидер значительно опережает кандидата от АфД, который получил 39,4% голосов. Несмотря на то, что партия Креtschмера плохо выступает в его районе, набрав 34,2% поддержки, АфД получила 37,3% голосов в округе.

21:32 Последние прогнозы для Саксонии: ХДС опережает АфДВ Саксонии последние прогнозы от ARD и ZDF показывают, что ХДС опережает АфД с существенным отрывом. tanto Infratest Dimap (ARD) и Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) последовательно показывают ХДС с 31,5-31,8% голосов, намного выше, чем АфД с 30,4-30,8%. Сначала прогноз Forschungsgruppe Wahlen показал напряженную гонку между ХДС и АфД, с АфД, постепенно сокращающей разрыв с небольшим преимуществом ХДС. В отличие от этого, прогноз ARD остается последовательным в поддержке ХДС.

21:21 Мечта Рамлова в Тюрингии маловероятнаЛевые в Тюрингии потерпели серьезные потери на выборах в ландтаг, и министр-президент Бодо Рамлов, возможно, придется уйти в отставку. Один из надежд Рамлова на ночь - предотвращение АфД от получения хотя бы трети всех голосов - кажется маловероятным, так как АфД, похоже, сможет этого добиться, что может осложнить принятие решений, требующих двух-thirds большинства.

21:13 Лидер СДПГ Кlingerбиль подтверждает поддержку Шольца Лидер СДПГ Ларс Кlingerбиль заверил, что федеральный канцлер Олаф Шольц по-прежнему имеет поддержку своей партии, несмотря на плохие результаты на выборах в Тюрингии и Саксонии. Он повторил это в интервью ZDF, сказав: "И одновременно, на моей должности лидера партии, я ожидаю, что все будут работать еще harder, чем раньше". Все должны работать над возвращением доверия избирателей, добавил Кlingerбиль.

21:02 Кубicki: "Легитимность коалиции "светофор" сомнительна" Заместитель председателя ФДП Вольфганг Кубicki призвал к последствиям для федеральной коалиции в ответ на разочаровывающие результаты партий "светофор" на выборах в Саксонии и Тюрингии. "Результат выборов показывает: легитимность коалиции "светофор" сомнительна", - написал он в твиттере. Если значительная часть избирателей отвергает их таким образом, это требует последствий. По словам Кубicki, "люди имеют впечатление, что "эта коалиция вредит стране"". ФДП не преодолела пятипроцентный барьер на обоих выборах в ландраты и в настоящее время опрашивается около 1%.

20:41 Хёкке не получает прямое место в ландтаге Тюрингии Округ Грайц II, в котором баллотируется лидер фракции AfD Бьёрн Хёкке, подсчитан: Хёкке не удалось получить необходимое большинство голосов для прямого вступления в ландтаг Тюрингии. Однако, согласно информации ntv, партия обеспечит место Хёкке в ландтаге. Другой депутат AfD уступит ему место.

20:37 Левая партия предлагается в ландтаг Саксонии несмотря на потерю 4% На выборах в Саксонии Левая партия смогла сохранить место в ландтаге, несмотря на значительные потери. Хотя она не преодолела пятипроцентный барьер со вторыми голосами, она, как ожидается, получит 4,3%. Однако двое прямых кандидатов от Левой партии в лейпцигских округах лидируют с существенным отрывом от своих оппонентов. Два прямых мандата будут достаточно, чтобы гарантировать Левой партии хотя бы несколько мест в новом ландтаге. Двое потенциальных победителей округов также могут занять первые места в списке своей партии, что означает, что действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых не будет иметь большинства - министр-президент Креtschmer потребует поддержки BSW для большинства правительства.

20:28 В Тюрингии продолжается сильная Performance AfD В текущем прогнозе ZDF по результатам выборов в Тюрингии AfD может продолжить наращивать свою Performance. Согласно этому, она получает 33,4% голосов. ХДС - 23,8%, СВБ - 15,5%, Левая партия - 11,9%, СДПГ - 6,0% и Зеленые - 3,4% голосов. ФДП не превышает 1,2%.

20:17 Предварительный результат для Саксонии: тонкое преимущество ХДС над AfD Согласно последнему прогнозу ZDF, ХДС в Саксонии теперь имеет тонкое преимущество над AfD. Христианские демократы на 31,5%, в то время как AfD, классифицированная ведомством внутренней безопасности как правоэкстремистская, на 31,4%. В Тюрингии AfD, по-видимому, обошла ХДС в прогнозах. Зеленые в настоящее время на 5,1% в Саксонии, и их места в парламенте находятся под вопросом. Левых ожидается, что они получат 4,3%, едва пройдя, в то время как СДПГ надежно в ландтаге с 7,6%.

19:56 Место Хёкке под угрозой на выборах в Тюрингии Прямое вступление лидера фракции AfD Бьёрна Хёкке в ландтаг Тюрингии находится под угрозой на выборах в Тюрингии. С 68 из 74 избирательных округов подсчитано, кандидат ХДС Кристиан Тишнер лидирует с 42,3% голосов, опережая Хёкке, который имеет 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство голосов в избирательном округе Грайц II, Хёкке не получит прямое место. Он будет полагаться на место в парламенте через государственный список, который он возглавляет. Однако если многие кандидаты AfD будут успешными в качестве прямых кандидатов, никто не войдет в парламент через государственный список.

19:50 Хёкке об успехе AfD: "Стена политики провалилась" AfD, как ожидается, войдет в ландтаг Тюрингии в качестве самой сильной силы. "Политика стены провалилась", - сказал ведущий кандидат партии Бьёрн Хёкке. В интервью ntv он описал результат выборов как "исторический" и обсудил предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамэлов: "Левую партию "съели" Министр-президент Тюрингии Бодо Рамэлов называет две причины "съедения" своей Левой партии: "Ранее ХДС, которое Consistently equated AfD and Left, always emphasized the 'exclusionist' issue in our direction, although they have actually shaped the country with us for five years," said the head of government on ntv. Он также упоминает BSW, которое объявило, что приведет AfD к 17 процентам голосов, но в итоге забрало голоса у Левых. Рамэлов все еще мог праздновать высокую явку избирателей.

19:26Nouripour об AfD's Победе: "Мои соболезнования тем, кто Испуган" AfD выигрывает более 30 процентов на выборах в Саксонии и Тюрингии, оставляя коалиционные партии далеко позади. Лидер партии "Зеленые" Омид Нурипуур видит результат выборов AfD как "поворотный момент" и призыв единодушно защищать демократию.

19:08Вagenknecht преследует ХДС и возможно СДПГ в Тюрингии Председатель BSW Сахра Вagenknecht стремится к коалиции с ХДС и потенциально также с СДПГ в Тюрингии. "Мы очень заинтересованы в успешном формировании хорошего правительства вместе с ХДС - возможно, также с СДПГ", - сказала Вagenknecht в ARD. После пяти лет правительства меньшинства люди хотят стабильное большинство, которое занимается конкретными проблемами, такими как "серьезное недоверие в образовании" в Тюрингии, потребовала председатель BSW. Однако люди также хотят правительство земли, которое "поднимает голос в национальной политике" - одно, которое, по словам Вagenknecht, стоит за "мир, дипломатия" и против размещения американских ракет в Германии. Она исключает коалиции с AfD в Тюрингии.

19:02Прогноз для Тюрингии: AfD еще больше усиливает результат ЗДФ прогнозирует результат выборов в Тюрингии, согласно которому AfD добивается еще большего успеха, чем предполагалось изначально. Согласно этому, правые экстремисты получают 33,1 процента голосов в федеральной земле. ХДС - 24,3, альянс Сахры Вagenknecht - 15 процентов с нуля. Левые, которые в настоящее время занимают популярный пост министра-президента с Бодо Рамеловом, теряют почти 8 процентных пунктов и находятся на 11,7. СДПГ - 6,6, "Зеленые" - 4 процентов голосов.

18:56Горинг-Эккарт: Успех AfD - демократический "толчок" в Германии Политики "Зеленых" больше беспокоятся об успехе AfD на выборах в Тюрингии, чем о собственном провале своей партии. Каtrin Горинг-Эккарт, заместитель председателя фракции "Зеленых", видит успех правых экстремистов как "толчок" в Германии. Лидер партии Омид Нурипуур чувствует свою боль из-за провала своей партии как "незначительную", учитывая, что AfD стала самой сильной силой в парламенте земли.

18:48Кretschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для празднования" Действующий министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер видит ХДС как скалу в правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Кречмер на партийной вечеринке по выборам. "За нами пять трудных лет", во время которых люди Саксонии доверяли ХДС и не делали протестный голос. "Мы знаем, как разочарованы люди тем, что происходит в Берлине".

18:39Прогноз для Саксонии: Отрыв ХДС от AfD сокращается Согласно первоначальным прогнозам ЗДФ, отрыв ХДС от AfD на выборах в Саксонии сокращается: ХДС теперь очень ненамного опережает AfD с 31,9 против 31,3 процента голосов. BSW - 11,6 процентов, СДПГ - 7,8. "Зеленые" едва пройдут в парламент земли с 5,2 процента, в то время как Левые останутся с 4,5 процента.

18:33Вейдель требует участия AfD в правительстве Председатель партии AfD Алиса Вейдель требует участия своей партии в правительстве Тюрингии и Саксонии. "В нормальных обстоятельствах, следуя обычаям в этой стране, самая сильная партия, которая является AfD, должна исследовать это", - сказала Вейдель в ARD, имея в виду Тюрингию. "Голосующий хочет, чтобы AfD участвовала в правительстве. Мы связываем 30 процентов избирателей в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство даже невозможно".

18:30Секретарь-general СДПГ: "Мы почти провалились в государственную думу" Секретарь-general СДПГ Кевин Кюhnert признает скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не вечер для празднования для СДПГ", - сказал он в ARD. В то же время его партии было трудно в течение многих лет. "Был реальный риск не набрать достаточно голосов, чтобы остаться в земельных парламентах", - сказал Кюhnert. "Борьба стоит того, мы необходимы". Нужно многое изменить, сказал Кюhnert, упомянув: больше объяснять и слушать избирателей. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, он сказал: "Нам нужно совместно объяснять нашу политику".

18:23Хокке празднует результат Тюрингии как " Landmark Triumph" Лидер фракции AfD Бьорн Хокке видит результат Тюрингии как " Landmark". AfD - самая популярная народная партия в федеральной земле, "препятствие абсурдность должно прекратиться", заявил Хокке в MDR. Только изменение произойдет через AfD, сказал он.

18:21 Чруппала о Тюрингии: "Даже с ХДС"Лидер партии АФД Тинo Чруппала считает результат своей партии в Тюрингии обнадеживающим, указывая на сдвиг в намерениях избирателей в обоих федеральных землях, заявил он в ZDF. АФД открыта для переговоров со всеми партиями. "В Саксонии мы на равных с ХДС", - сказал Чруппала, добавив, что АФД стремится сделать политику выгодной для Саксонии.

18:17 Секретарь ХДС: Никакой коалиции с АФДСекретарь ХДС Карстен Линнеман исключил возможность коалиции с АФД в Тюрингии или Саксонии. "Мы твердо придерживаемся нашей позиции", - заявил он в ARD. ХДС будет формировать правительства из центра парламента, сказал он. Он уверен, что это удастся. ХДС остается последней народной партией, "защитным валом", партии "светофора" наказаны, сказал Линнеман.

18:13 Проекция для Саксонии: ХДС Незначительно Опережает АФД, БСВ 12%, Зеленые На ГраниПо предварительной проекции для выборов в ландтаг Саксонии, ХДС побеждает с 31,5% голосов. Она едва опережает АФД с 30%. БСВ является третьей по силе силой с 12%, СДПГ остается в ландтаге с 8,5%, а Зеленые едва держатся с 5,5%. "Левые" выбывают с 4%, и FDP также не представлена в новом парламенте.

18:10 Проекция для Тюрингии: АФД Опережает ХДС, БСВ Набирает 16%По предварительной проекции для выборов в ландтаг Тюрингии, ожидается, что АФД получит большинство голосов в размере 30,5%, ХДС - 24,5%, а "Левые" - 12,5%. СДПГ будет представлена в ландтаге с 7%, а БСВ получит место в ландтаге с 16%. Зеленые и FDP останутся ниже 5%.

18:01 АФД Ведет в Тюрингии, БСВ в Саксонии Выше 10%По предварительной проекции после выборов в ландтаг Тюрингии, АФД выходит как доминирующая сила, как и ожидалось. СДПГ преодолеет 5-процентный барьер, в то время как Зеленые и FDP останутся ниже него. В Саксонии БСВ добивается двузначного результата с нуля. ХДС едва опережает АФД. По проекции, "Левые" и FDP не будут представлены в ландтаге, в то время как Зеленые останутся в нем.

17:18 Бьорн Хокке Рискует Местом в ЛандтагеЛидер фракции АФД в Тюрингии Бьорн Хокке не имеет гарантированного места в будущем ландтаге. Его успешные коллеги по партии даже могут подорвать его candidacy. Многие из тех, кто баллотируется от АФД в округах, имеют хорошие шансы выиграть прямые мандаты. Однако Хокке - который сталкивается с сильной конкуренцией от кандидата ХДС Кристиана Тишнера в своем округе Грайц II - не имеет таких шансов. Если Тишнер выиграет и АФД получит больше прямых мандатов, чем ей полагается по результатам второго голоса, тогда никто из действующих лиц, в том числе Хокке, не сможет войти через государственный список. В этом сценарии АФД могла бы убедить успешного прямого кандидата отказаться от своего места в ландтаге, позволив Хокке заполучить мандат.

16:48 АФД Тюрингия Хочет Отмечать Без Медиа-ОкрытияВероятно, не будет медиа-окрытия на избирательной вечеринке АФД в Тюрингии. Партия, классифицированная службой внутренней разведки как праворадикальная, пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд запретил это, в результате чего государственная партия исключила всех представителей прессы. Представитель партии объяснил это организационными проблемами: не хватало места на месте проведения мероприятия для всех аккредитованных представителей СМИ.

16:29 Примерно Четверть Проголосовала По Почте в СаксонииДля выборов, которые министр-президент Саксонии от ХДС Михаэль Креtschmer назвал "определяющими" для федеральной земли, уже проголосовало около 25% избирателей по почте. Государственный комиссар по выборам ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Уровень участия сегодня был ненамного выше, чем в 2019 году к середине дня.

15:52 Хокке Голосовал в Ладе - Рамелов с ЖенойЛидер АФД и кандидат в Тюрингии Бьорн Хокке проголосовал утром. 52-летний Хокке прибыл на свой избирательный участок в Бонхагене в районе Айхсфельд в Ладе Нива, российском внедорожнике. Хокке голосовал в Бонхагене в районе Айхсфельд.

Лидер государства Бодо Рамелов проголосовал в столице Эрфурт. 68-летний Рамелов голосовал вместе со своей женой Германой Альберти фон Хофе. Он возглавляет правительство в свободной земле с 2014 года, недавно возглавляя коалицию без большинства.

15:40 Высокая явка избирателей по сравнению с предыдущим разомВ Тюрингии к 14:00 проголосовали 44,4% избирателей, что на более чем два пункта выше, чем на выборах пять лет назад. Это свидетельствует о высокой явке, но учтены еще не все голосующие по почте, сообщает государственный избирательный комиссар. В Саксонии к середине дня явка составила 35,4%, что немного выше, чем в 2019 году, но государственный избирательный комиссар прогнозирует значительно большее количество почтовых голосов, чем в 2019 году. Участки для голосования в обоих землях закроются в 18:00.

15:13 Креtschmer надеется на коалицию с партиями "Ампел"

14:40 Ключевые вопросы для Саксонии и ТюрингииБольшой опрос показывает, что примерно треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за AfD на предстоящих выборах 1 сентября. Опрос выявляет основные проблемы и вопросы, с миграцией среди них.

14:13 Хёкке быстро покинул участок для голосованияВ Тюрингии главный кандидат AfD Бьорн Хёкке проголосовал около полудня. Он не задержался на участке для голосования в Бёрнхейгене и не общался с журналистами на месте. Хёкке сменил свой избирательный округ на Грайц после того, как последовательно проигрывал кандидату от ХДС в своем прежнем округе Айхсфельд. Однако он также рискует проиграть ХДС в этом округе.

13:50 Явка избирателей в Тюрингии остается стабильнойВ Тюрингии явка избирателей остается на уровне предыдущих парламентских выборов. По данным государственного избирательного комиссара, к 12:00 проголосовали около 32% избирателей. Голосующие по почте не включены в эти цифры. В 2019 году на этом же этапе явка составляла 31,2%. Кажется, интерес к земельным выборам выше, чем к европейским и муниципальным выборам, прошедшим ранее в этом году, где явка на этом же этапе составила 24,3%.

13:29 Ожидается высокая явка избирателей в СаксонииВ Саксонии ожидается высокая явка избирателей. К полудню проголосовали 25,8% избирателей, сообщает Статистическое государственное управление в Камменце. В предыдущих земельных выборах в 2019 году на этом же этапе этот показатель составлял 26,2%. Голосующие по почте еще не учтены в предварительных данных, но ожидается, что 24,6% избирателей воспользуются правом голосовать по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Государственная избирательная комиссия сообщает, что выборы проходят гладко, без известных проблем.

13:11 фон Люкке: Результат выборов может ослабить коалицию в БерлинеРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии еще не известны. Если СДПГ не попадет в земельный парламент, это "почти будет землетрясением", считает политический scientist Альбрехт фон Люкке. В интервью ntv он обсуждает выборы и их потенциальные последствия.

12:44 Полиция расследует угрозу на участке для голосованияПосле инцидента на участке для голосования в Гера полиция получила сообщение об угрозе. Мужчина в футболке AfD вошел в участок утром, сообщил представитель полиции. Участковый уполномоченный попросил мужчину снять футболку, так как запрещена агитация партий на участке. Хотя мужчина подчинился, он угрожал вернуться, выходя с территории участка, недовольный обращением. Полиция затем составила протокол и сделала мужчине замечание. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует некоторые политические граффити ("Хёкке - нацист") возле участков для голосования как возможный ущерб.

12:15 Correctiv предупреждает о циркулирующей ложной информацииСетевое исследование Correctiv предупреждает о повторяющемся ложном утверждении. Оно заявляет, что подписание бюллетеня защищает от фальсификации голосов. Однако Федеральное управление по возврату бюллетеней подтвердило Correctiv: "Бюллетень не должен быть подписан. Подписание бюллетеня избирателем ставит под угрозу тайну голосования, делая весь бюллетень недействительным".

11:51 Войт надеется на "стабильные большинства"Главный кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Он надеется, что "многие тюринги пойдут голосовать, используя право определять будущее нашей земли", сказал он, голосующий в Йене. Он также надеется на "стабильные большинство" для продвижения земли вперед.

11:25 Зоннеберг испытывает массовый рост праворадикальных атакЗоннеберг стал первым районом в Германии, возглавляемым политиком AfD. Однако с тех пор заинтересованные лица сообщают о массовых угрозах, в результате чего многие ушли с работы. Кроме того, число праворадикальных атак якобы выросло в пять раз за год. Эксперты видят связь с районным администратором AfD.

10:57 Креtschmer на участке для голосования: Значительные выборыЛидер Саксонии Михаэль Креtschмер называет парламентские выборы в земле "вероятно, самыми значительными за 34 лет". Голосуя в Дрездене, он поблагодарил многих, кто "раньше голосовал иначе", но теперь выбрал "сильную силу в умеренном центре", то есть Саксонский союз. "Это соглашение поможет нам построить правительство, которое служит этой земле", - добавил Креtschмер. Недавние опросы показывают, что его ХДС находится в тесном бою с AfD.

10:30 Рамелов: Вогенкнехт исключена из бюллетеня Для министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова день выборов - "праздник демократии", даже если его шансы на переизбрание невелики. В интервью ntv политик от Левой партии объясняет свою позицию против правительства меньшинства и сомневается в компетентности БСВ.

09:59 "Исторические сомнения" - Историк критикует дату выборов ИсторикPeter Oliver Loew осуждает дату выборов в Саксонии и Тюрингии, которые совпадают с 85-й годовщиной нападения Германии на Польшу в 1939 году. "Кто бы ни предложил провести выборы 1 сентября, у него были серьезные исторические сомнения", - сказал директор Немецко-польского института редакционной сети Германии (RND). Что касается AfD, которую служба внутренней разведки считает "безопасно правой экстремистской" в обоих штатах, Лёв сказал: "Это может вызвать неприятные ассоциации, если партия также победит в Дрездене и Эрфурте, чьи связи с эпохой НС остаются неясными".

09:30 "Ключевые выборы": Все данные о выборах в Саксонии Сегодня более 3,3 миллиона избирателей в Саксонии имеют возможность определить будущий политический курс в дрезденском ландтаге. ХДС может впервые с 1990 года лишиться своего положения самой сильной силы в штате. По словам премьер-министра Саксонии Михаэля Креtschmera, эти выборы "ключевые". "Всё на кону".

09:05 Креtschmer критикует "электоральную суету" правительства "светофора" Наступил день выборов в Саксонии, и вопрос в том, сможет ли премьер-министр Михаэль Креtschмер продолжить победную серию ХДС в штате. В интервью ntv он высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, правительстве "светофора" и войне в Украине.

08:46 Все данные о выборах в Тюрингии Наступило время: Федеральная земля с около 2,1 миллиона жителей определит, кто будет править в течение следующих пяти лет. Сможет ли AfD, возглавляемая кандидатом в лидеры Бьорном Хокке, стать самой сильной силой в Тюрингии?

08:24 Как AfD может угрожать демократии Опросы предполагают: AfD, скорее всего, существенно усилит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. При этом, как показало исследование, могут быть угрожены демократические институты. Правовое государство может не быть таким прочным, как многие считают.

08:00 Урны открыты в Тюрингии и Саксонии Сегодня выбираются новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. По опросам, AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС премьер-министра Михаэля Креtschмера и AfD борются за первое место. Первые проекции ожидаются в 6 часов вечера. Выборы в двух восточногерманских федеральных землях служат индикатором для коалиции "светофор" в Берлине.

Для нынешней правящей коалиции "красный-красно-зеленый" премьер-министра Бодо Рамелова (Левые) в Тюрингии нет большинства в опросах. Возможным вариантом после выборов является коалиция ХДС, альянса Сахры Вогенкнехт (БСВ) и СДПГ. В Саксонии остается неясным, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает партнерства с БСВ. Левые могут быть исключены из парламента в Саксонии. То же самое может произойти с Зелеными и FDP в Тюрингии.

ХДС, скорее всего, придется рассмотреть возможность включения Левых в коалицию, чтобы сформировать правительство большинства в Тюрингии, так как они в настоящее время на один мандат меньше. Несмотря на то, что кандидат в лидеры ХДС Марио Войт не получил прямого мандата на выборах в ландтаг Тюрингии, партии удалось получить места через государственный список.

