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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Северо-Западный Мекленбург

В Джамеле лес резонирует с ритмом в течение двух дней.

С 2007 года известные музыканты украшают тихий городок Гамель близь Висмара, используя свои платформы для осуждения неонацистов. Как обычно, список performers остается тайной до начала фестиваля.

 and  Melissa Williams
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Празднование музыкальных выражений и демократических ценностей - В Джамеле лес резонирует с ритмом в течение двух дней.

В Ямеле возвращается шум: Город, расположенный в районе Северо-Западная Мекленбург, вновь принимает музыкальный и демократический фестиваль "Ямель рокс форштер" 27 и 28 числа этого месяца. С 2007 года фестиваль привлек внимание благодаря своим музыкальным выступлениям, в частности, обращая внимание на значительное присутствие неонацистов в близлежащей деревне Гагельов. К предстоящим выборам в Саксонии и Тюрингии добавляется дополнительный интерес к этому событию.

Как и в традиции, имена исполнителей будут объявлены только в начале фестиваля. Согласно веб-сайту фестиваля, "те, кто заинтересован tanto в исключительных музыкальных выступлениях, как и в политическом сообщении фестиваля, получат возможность приобрести билеты". Билеты на этот год, количество которых превысило 3000, были раскуплены в течение тридцати минут после начала предварительной продажи.

Семинары и информационные станции дополняют основную программу выступлений.

Помимо выступлений на двух основных сценах, также будут представлены семинары и информационные станции. Среди предыдущих исполнителей, которые выступали на этом фестивале, были Fettes Brot, Die Ärzte, Deichkind, Herbert Grönemeyer, Marteria, Danger Dan, Igor Levit и Kraftklub.

В начале года разгорелся местный политический скандал вокруг фестиваля. Один из местных советников обвинил организаторов фестиваля - Биргит и Хорста Лохмейеров - в экологических правонарушениях. Прокуратура Шверина отказалась от расследования из-за отсутствия доказательств. В марте был подписан договор на использование необходимой луговой территории с организаторами фестиваля.

В ответ Биргит Лохмеyer заявила: "Мы не будем сдаваться и будем едины против фашистов и их сообщников в этом регионе". Ее муж, Хорст Лохмеyer, добавил: "Наш фестиваль не служит только нам, но и вдохновляет волонтеров, артистов и зрителей как средство радостного сопротивления правым экстремистам".

Музыкальный и демократический фестиваль проходит в районе Северо-Западная Мекленбург, конкретно в Ямеле. Несмотря на местный политический скандал в прошлом году, организаторы Биргит и Хорст Лохмеyer остаются приверженными борьбе с фашизмом в районе Северо-Западная Мекленбург.

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