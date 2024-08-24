- В дуэли с "Энергии Коттус" одержала первоначальную победу со счетом 2-1.

Энергетик Котбус завоевывает свою первую победу в третьей лиге, благодаря голу на последней минуте. В борьбе за выход в высшую лигу против Алемании Аахен, команда из Лозы побеждает 2:1 (1:0). Рориг из Энергетика забивает великолепный дальний удар в 19-й минуте. Аахен сравнивает счет голом Хайнца в 52-й минуте. Решающий гол забивает Боргманн в 95-й минуте.

Несмотря на жаркую погоду, зрители увидели захватывающую игру. Аахен продемонстрировал привлекательную игру, в то время как Энергетик имел больше шансов в первом тайме. Гол Рорига мог быть усилен голом Тиле в 39-й минуте. За несколько минут до перерыва, Годен ударил в перекладину для Аахена.

После перерыва, Аахен ускорил темп и сравнял счет. Обе команды имели шансы выиграть матч. В конце игры, Котбус оставался более активным и был вознагражден голом Боргманна. Это был второй матч капитана после того, как он получил травму крестообразной связки в октябре 2023 года.

5-го числа недели, Энергетик Котбус представляет своего нового игрока Лукаса Копадо. 20-летний нападающий, на правах аренды из клуба первого дивизиона Австрии ЛИНЗАСК, присоединяется к команде. Копадо, чей отец Франциско играл в Бундеслиге, воспитывался в академии юных футболистов Баварии Мюнхен. Он дебютировал за Энергетик во втором тайме.

В борьбе за выход в высшую лигу, Алемания Аахен приезжает из Германии. Несмотря на то, что они сравняли счет во втором тайме, в конце концов они проиграли Энергетику Котбусу, который завоевал победу в третьей лиге Германии.

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