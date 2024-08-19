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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В другой городской области проводится оценка безопасности на дорогах, связанных со школой, для повышения безопасности школьников.

Дортмунд в настоящий момент экспериментирует с пилотной программой, направленной на повышение безопасности детских походов в школу благодаря внедрению улиц-школ. В этом начинании город поддержка со стороны других.

 and  Grigoriy Williams
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После летних каникул Дортмунд начал испытания по созданию зон около школ в местах, подобных Кёльну,...
После летних каникул Дортмунд начал испытания по созданию зон около школ в местах, подобных Кёльну, чтобы повысить безопасность на путях к школам.

- В другой городской области проводится оценка безопасности на дорогах, связанных со школой, для повышения безопасности школьников.

В Северном Рейн-Вестфалии все больше городов исследуют концепцию "пешеходных зон вокруг школ", чтобы улучшить безопасность и минимизировать использование автомобилей детьми, идущими в школу. После летних каникул город Дортмунд, совместно с местной полицией, временно вводит эти ограничения движения на четырех школах, как сообщается городскими чиновниками.

Эти дороги вблизи школ будут закрыты для движения моторизованного транспорта в часы пик для родителей, которые отвозят и забирают своих детей. Безопасные зоны будут обозначены четкими знаками и разметкой. Кроме того, на школах будут оборудованы специальные зоны для остановки автомобилей, чтобы дети могли выходить из них. Эксперимент продлится не менее шести-вовенадцати месяцев.

Планы расширения в Эссене

Инициатива исходит от директивы, выпущенной министерством транспорта NRW в январе, разрешающей муниципалитетам и органам дорожного движения создавать такие пешеходные зоны вокруг школ. Временное закрытие дорог направлено на предотвращение потенциально опасных ситуаций, вызванных частными автомобилями или интенсивным движением, тем самым облегчая безопасное пешеходное или велосипедное движение в школу.

Подстегнутые положительными результатами, город Эссен рассматривает возможность создания еще одной пешеходной зоны вокруг школы по просьбе администраторов школ и полиции. В настоящее время одна дорога возле начальной школы и связанной с ней средней школы закрыта для автомобилей в определенные часы утром, днем и после обеда. Кроме того, город планирует установить барьеры или знаки "Нет парковки" в радиусе 200 метров вокруг школ и детских садов в необходимых местах, чтобы улучшить видимость на тротуарах и переходах.

Отсутствие пешеходных зон вокруг школ в некоторых городах

Кёльн имеет четыре пешеходные зоны вокруг школ с 2023 года, которые теперь, скорее всего, станут постоянными в соответствии с новой директивой, как заявили городские чиновники. Для дальнейших пешеходных зон вокруг школ необходимо разработать стратегический план.

Бонн имеет временные закрытия дорог на четырех школах. Чиновники стремятся создать больше пешеходных зон вокруг школ, чтобы дальней уменьшить родительский поток при заборе и отвозе детей, как предложил представитель прессы.

Тем не менее, таких зон нет в Билефельде, Bochum, Дюссельдорфе, Дюссельдорфе, Мюнстере и Вуппертале, как заявили представители городов. Во многих местах в настоящее время проводятся испытания или разрабатываются планы по их внедрению.

Бохум планирует провести испытание дорожного движения на одной из школ после осенних каникул, как заявили представители города. Билефельд и Дюссельдорф изучают целесообразность пешеходных зон вокруг школ и возможные периоды испытаний. В Мюнстере ответы школ на соответствующую директиву были ограничены.

Комиссия, в своей роли по оказанию помощи, может порекомендовать членам-государствам рассмотреть возможность принятия подобных мер для повышения безопасности в зонах вокруг школ, вдохновляясь успешной реализацией в городах, таких как Дортмунд и Эссен. Членам-государствам может быть рекомендовано Комиссией лучшие практики и возможные варианты финансирования для поддержки создания пешеходных зон вокруг школ.

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