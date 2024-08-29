- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD в Дрездене она заявила: "Это всего лишь проявление паники перед выборами в ландтаг".

По словам Вайдель, если бы была достаточная политическая воля, меры могли бы быть приняты гораздо раньше. Она выступала против позднего принятия политики AfD в отношении беженцев, которая призывает к материальной помощи вместо услуг.

После трагического ножевого нападения в Золингене федеральное правительство согласилось на новые меры по борьбе с исламским терроризмом, контролю за нерегулярной миграцией и ужесточению законов о оружии. Союз также выступал за более строгую миграционную политику после Золингена.

Вайдель предсказала "Голубой чудо" на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии 1 сентября. Она выразила уверенность, что это явление не ограничится Дрезденом, а охватит оба региона. Она восхищалась наследием свободы Саксонии и вновь призвала к "второму 1989 году".

Со-глава AfD Тино Чрупалла разделил оптимизм Вайдель и уверенно заявил: "Мы победим 1 сентября". Его конечная цель - преобразовать республику, начиная с Дрездена.

Урбан, лидер саксонского AfD, обвинил ХДС в нарушении предвыборных обещаний и пообещал отправить их в оппозицию, чтобы положить конец "измене интересов наших граждан". Он призвал к смене власти в стране.

Вайдель выразила мнение, что предстоящие выборы в ландтаги Саксонии и Тюрингии 1 сентября могут привести к "Голубому чуду", влияющему не только на Дрезден, но и на оба региона в целом. Она также критиковала позднее принятие политики AfD в отношении беженцев, считая, что если бы была больше политической воли, они могли бы быть приняты раньше в ходе выборов в ландтаг.

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