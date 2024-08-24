- В Дрездене и Хемнице горят автомобили и мусорные баки.

В районе Стрелен в районе Дрездена всю ночь были заняты полиция и пожарные, туша многочисленные пожары. Местное полицейское управление расследует, были ли эти пожары умышленными поджогами. К счастью, о жертвах не сообщается. Пожарная служба упомянула, что их первоначальный вызов был вызван горящим автомобилем. По прибытии огонь распространился на другой автомобиль и причинил значительный ущерб третьему.

Рядом, в огне оказалось десять мусорных контейнеров. Пожар угрожал распространиться на окружающую растительность и прилегающее жилое здание. Так как пожарные машины были заняты пожаром в автомобиле, местная полиция пыталась справиться с ситуацией с переносными огнетушителями. В конце концов, пожарная машина прибыла на место, и несколько команд усердно работали, чтобы потушить огонь.

Однако в нескольких метрах оттуда загорелся другой автомобиль и быстро распространился на другой. Несколько деревьев также пострадали, и другой автомобиль показал признаки теплового повреждения, согласно пожарной службе. Несмотря на эти трудности, они в конце концов удалось локализовать пожар. Кроме того, прилегающий горящий мусорный контейнер был быстро потушен.

В городе Хемниц пожарная служба была вызвана на пожар в автомобиле. Автомобиль был полностью охвачен пламенем, в то время как два других получили значительный ущерб. Полицейское управление Хемница предположило, что поджог мог быть причиной, поскольку Мерседес, в котором горело, был не зарегистрирован в течение некоторого времени. Приблизительная стоимость ущерба составляет около 40 000 евро.

Пожарным пришлось бороться с горящим мусорным контейнером, опасаясь, что он может распространиться на окружающую территорию. Незарегистрированный Мерседес, охваченный пламенем в Хемнице, побудил местную полицию подозревать поджог как причину.

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