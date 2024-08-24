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В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
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Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.

- В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

В различных пожарах в районе Дрездена Штрелен всю ночь были заняты сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Местные власти считают эту ситуацию умышленным поджогом. Жертв нет. Первоначальные сообщения указывали на горящий автомобиль как на причину. По прибытии огонь уже охватил другой автомобиль и серьезно повредил третий.

Во время тушения пожара десять мусорных контейнеров поблизости загорелись. Огонь угрожал охватить окружающую растительность и ближайший дом, согласно сообщениям. С огнеборцами, занятыми на пожаре от автомобиля, полиция пыталась потушить огонь с помощью переносных огнетушителей. Позже прибыл пожарный автомобиль, и несколько команд удалось потушить пожар.

К сожалению, несколько домов дальше загорелся еще один автомобиль. Как и прежде, огонь перекинулся на другой автомобиль. Несколько деревьев также пострадали. Соседний автомобиль показал признаки теплового повреждения, отметил пожарный департамент. Тем не менее, огонь был в конечном итоге подавлен. Еще один горящий мусорный контейнер в районе был быстро потушен.

Пожарным пришлось перераспределить свои ресурсы с первоначального пожара от автомобиля, чтобы потушить пожар в ближайшем гараже, в котором находилось несколько автомобилей. Несмотря на их усилия, ближайший автосалон получил незначительные повреждения из-за дыма и тепла от различных пожаров.

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