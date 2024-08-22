- В Дрездене 37-летний мужчина был признан виновным в насилии над детьми.

Мужчина из Пирны, 37 лет, был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы Дрезденским региональным судом за неоднократные случаи жестокого сексуального насилия над детьми и производство детской порнографии. Приговор еще не вступил в силу, и он остается под стражей.

Комиссия по защите детей установила, что мужчина в основном выбирал молодых девочек, часто неоднократно насилуя их в знакомых местах, таких как огороды, даже на мероприятиях, таких как свадьбы и дни рождения, в различных местах в Саксонии и Тюрингии.

Момент признания в суде

Прокуратура и семьи жертв просили восемь лет лишения свободы, в то время как защита выступала за пять лет и девять месяцев. Судьи положительно оценили признание, сотрудничество с расследованием, раскаяние и извинения мужчины, отметив, что он проявил "некоторую степень самокритики", но ему еще предстоит много работы (как сказал судья Ева Штифф).

В то же время против него сыграли такие факторы, как длительность преступлений (с 2015 по 2022 год), многочисленные случаи, нежный возраст жертв (самой младшей было всего один год), интерес к жестокой детской порнографии и вред, причиненный семьям, дома и присутствие которых он эксплуатировал, как отметил судья Штифф. Теперь им трудно доверять другим после того, как они узнали, что их ближайшие друзья могли совершить такие деяния.

Комиссия пришла к выводу, что подсудимый сознательно манипулировал ситуациями и тщательно планировал свои действия. "Камера всегда была наготове, телефон никогда не был далеко".

Действия мужчины, в том числе производство детской порнографии и неоднократные случаи сексуального насилия над детьми, квалифицируются как тяжкие преступления. Кроме того, жертвы и их семьи по-прежнему борются с эмоциональными последствиями, так как им теперь трудно доверять другим из-за предательства.

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