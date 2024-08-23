- В доме Марбургера был обнаружен скорпион.

Эй, я чуть не подпрыгнул, когда заметил этого крошечного зверька, ползающего по моей стене прошлой ночью в Марбурге, как я рассказал на Hit Radio FFH. Я быстро схватил зверька и тут же позвонил в полицию. На следующий день приехали три офицера и унесли малыша в приют для зверьков.

Полиция из Гиссена предполагает, что это мог быть опасный вид, как они заявили в своем заявлении. Укус этого парня вызывает примерно те же ощущения, что и укус пчелы. Тайна того, как этот скорпион попал в мою квартиру в районе Шрок, остается неразгаданной.

Несмотря на свой маленький размер, полицейские из Гиссена обращались с малышом с осторожностью, признавая: "Эй, малыш, ты можешь быть опасным". После приюта скорпион стал популярной достопримечательностью, и посетители часто восклицали: "Посмотрите на этого малыша, он настоящий характер!"

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