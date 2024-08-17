- В долине Рейна ожидается перерыв в работе железных дорог из-за возможного перенаправления грузовых поездов.

Следующие осложнения с пассажирским движением во время приостановки железнодорожного коридора Рейнская долина вызвали обеспокоенность у Ассоциации грузовых железных дорог из-за "неорганизованных операций". Планируемое перенаправление до 37 грузовых поездов в день через Францию на период три года было остановлено из-за отсутствия скоординированного надзора, что привело к загруженности путей в Вёре, согласно заявлению, опубликованному в пятницу вечером. Представитель железной дороги заявил в субботу, что DB Cargo, а также Captrain (Франция) и SBB Cargo (Швейцария) успешно устранили все застрявшие поезда.

Железнодорожный коридор Рейнская долина является одним из самых значительных грузовых железнодорожных коридоров в Европе, перевозящий грузы между портами Северного моря, крупными промышленными регионами западной Германии, Швейцарией и городскими районами северной Италии. Это первый раз, когда план перенаправления был введен на полное трехнедельное закрытие из-за работ по техническому обслуживанию с 9 августа, что ранее было приветствовано грузовыми железными дорогами.

"Вёру следует считать приоритетной проблемой"

Позже бизнес-менеджер Петер Вестенбергер выразил критику, заявив: "Нет очевидного разделения ответственности между центральным и региональным уровнями в отношении оперативного управления инфраструктурным оператором DB InfraGo, согласно нашим исследованиям". Несмотря на гладкую операцию в первые несколько дней, новая стратегия сейчас проваливается по мере увеличения объема железнодорожного движения к концу летних каникул. "Вёру следует считать приоритетной проблемой", - настаивал Вестенбергер в заявлении.

Спикер пояснил, что новая стратегия перенаправления, включающая дизель-поездное сообщение в Эльзасе, не обладает полной емкостью электрифицированной, двухпутной железной дороги Рейнской долины, но предлагает "гибкое решение, которое мы последовательно улучшаем". DB Cargo может запускать более 220 срочных контейнерных поездов по этому маршруту даже при полном закрытии. Девять европейских грузовых железных дорог и операторов инфраструктуры сотрудничают для введения перенаправления впервые, добавил спикер.

Также проблемы с заменой движения

Во время полного трехнедельного закрытия, которое заканчивается 30 августа, запланированы работы по подключению южного конца туннеля в Раштатте к железнодорожной сети, а также по техническому обслуживанию переключателей, диспетчерских пунктов и систем сигнализации, согласно Deutsche Bahn.

Для пассажирского движения организовано альтернативное транспортное сообщение в виде автобусов между Баден-Баденом и Раштаттом вместо перенаправления. Сначала автобусов было недостаточно, и пассажиры выразили недовольство из-за отсутствия достаточной разметки, указывающей на альтернативный транспорт. Deutsche Bahn обратилась за помощью к городу Баден-Баден. Пожарная служба и Немецкий Красный Крест присутствовали и обеспечивали ожидающих пассажиров водой в жаркую летнюю погоду.

После загруженности путей в Вёре было подчеркнуто необходимость лучшей координации в плане перенаправления, что привело к призывам считать Вёру приоритетной проблемой. Из-за отсутствия полной емкости новая дизель-поездная служба в Эльзасе служит гибким, но улучшаемым решением для перенаправления грузовых поездов.

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