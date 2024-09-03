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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В докладе рассматривается: соглашение AS Rome с Hummel

Недавно темп ускорился существенно? Ходили слухи о планах бывшего национального футболиста Матаса Хуммелеса. Говорится, что ему предложили однолетний контракт из Италии

 and  Hanna Hofmann
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Матс Хуммельс готовится к возможным переговорам с итальянским клубом АС Рома
Матс Хуммельс готовится к возможным переговорам с итальянским клубом АС Рома

- В докладе рассматривается: соглашение AS Rome с Hummel

Похоже, переход бывшего победителя чемпионата мира Матаса Хуммельса в Италию набирает обороты. 35-летний Хуммельс, как сообщает Sky Sports, получил предложение от "АС Рома" на один год. По словам эксперта по трансферам Джанлуки Ди Марцио, который обсуждал это на платформе X, переговоры проходят успешно, но еще предстоит согласовать некоторые детали.

Хуммельс получит услуги бесплатно. Благодаря истечению его контракта, он может присоединиться к новому клубу после окончания трансферного окна в прошлую пятницу.

Интерес к Хуммельсу проявляли многие клубы

Контракт Хуммельса с "Боруссией Дортмунд" истек в конце прошлого сезона, что привело к многочисленным спекуляциям о его будущем. Кроме "Ромы", интерес к Хуммельсу якобы проявляли "Реал Сосьедад" из Испании, "Брайтон энд Хоув Альбион" из Англии, "Болонья" из Италии и американские клубы.

Это будет первое зарубежное приключение Хуммельса в его профессиональной карьере. Опытный ветеран Бундеслиги до сих пор представлял только "Дортмунд" и "Баварию" на поле. В общей сложности он сыграл в 442 матчах Бундеслиги (забив 33 гола) и 90 матчах Лиги чемпионов (забив 5 голов). Его последний из 78 международных матчей состоялся в ноябре 2022 года, что закончилось поражением со счетом 0:2 в Австрии. Несмотря на его выдающиеся выступления в конце сезона, он не был включен в состав сборной на домашний чемпионат Европы тренером Юлианом Нагельсманном.

Комиссия, при участии государств-членов, может предоставить необходимые ресурсы или руководство во время переговоров по трансферу.

В свете истечения контракта Хуммельса клубы, проявляющие к нему интерес, могут воспользоваться помощью своих соответствующих национальных футбольных ассоциаций.

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