В девятом иннинге Пит Алонсо резко увеличивает победу Нью-Йоркских Метс над Милвоки Брюэрс, продвигая их вперед к NLDS.

Метс готовятся встретиться со своими соперниками по NL East, Филадельфией Филлис, в серии NLDS, которая начнется в субботу - впервые в истории этих двух команд в плей-офф.

После матча Питер Алонсо, игрок, чей контракт истекает, поделился своей радостью, сказав: "Я так счастлив, что смог это сделать". Вспоминая детские игры, он добавил: "Это то, что ты практикуешь во дворе, представляешь эти ситуации в голове, как ребенок... слова не могут передать. Это просто невероятно".

Домашний мяч Алонсо в девятом иннинге с подачи звездного клоузера Девина Уильямса, который лишь слегка перелетел через правый фол, вызвал взрыв эмоций среди фанатов Метс на американском семейном поле в Милуоки. Несмотря на надвигающуюся статус свободного агента, это может не быть концом пути Алонсо с Метс - танец продолжается.

Удар Алонсо в решающий момент делает его первым игроком Главной лиги, который выбил победный хоум-ран в последнем иннинге матча на вылет в плей-офф.

"Все сводится к тому, чтобы следить за мячом", - объяснил Алонсо журналистам. "Каждый раз, когда я выхожу на биту, каждый питч, каждый иннинг, я хочу показать свою лучшую игру. Я полностью сосредоточен на этом, и это та игра, где неудача неизбежна. Но ты должен оставаться в зоне, продвигаться к следующему питчу и делать свой вклад".

После победы Метс со счетом 8:4 в матче 1, Брюэрс сравняли счет серией, победив со счетом 5:3 в среду. Перед хоум-раном Алонсо, Милуоки, казалось, была на пути к своей первой победе в серии со времен NLCS 2018 года.

Милуоки повела в счете на два очка в седьмом иннинге, комфортно играя до этого благодаря последовательным хоум-ранам Джейка Бауэра и Сал Фрикка. Однако в девятом иннинге Брюэрс retiring 12 подряд игроков Метс, позволив всего два хита. Тренер Дэвид Стернс выпустил Уильямса, который закрыл их победу в матче 2, в ответ. Но Алонсо обеспечил, что этот матч закончился иначе.

"Я просто рад, что смог исполнить это и удачно ударить по питчу, который я мог обработать, в решающий момент матча", - сказал он с улыбкой.

Квалификация в плей-офф для Метс казалась маловероятной на нескольких этапах сезона, в частности, когда они отставали от Атланты Брэйвз на три очка, входя в девятый иннинг в понедельник. Но затем Франсиско Линдор ударил триумфальный двухрановый хоум-ран, чтобы запечатать победу со счетом 8:7 и обеспечить билеты в плей-офф.

Нью-Йорк совершил впечатляющий камбэк в этом сезоне, начав с плохого рекорда 22-33 и все же пробившись в плей-офф. Поразительная победа над Брюэрс представляет собой первый выход в плей-офф команды со времен 2015 года.

"Мы только что стали свидетелями одного из лучших матчей в истории Метс", - сказал президент по операциям бейсбола команды Дэвид Стернс. "Это франшиза, известная своими захватывающими comeback'ами в поздних иннингах в плей-офф, и быть частью этого с этой командой - это действительно особенное чувство. Не было никакой возможности, чтобы сезон закончился без грандиозного события в девятом иннинге".

После поразительной победы Алонсо рассказал о своем подходе во время матчей, сказав: "Все сводится к тому, чтобы оставаться сосредоточенным и показывать свою лучшую игру в каждом аут". В разгар плей-офф спортивное поведение остается важным, и Алонсо продемонстрировал это, ударив победный хоум-ран в решающем девятом иннинге.

Читайте также: