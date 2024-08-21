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В детских напитках обнаружено чрезмерное количество сахара

Только четыре люксовых автомобиля в ограниченной зоне

 and  Michael Bootcampf
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Экзаменуем напитки, которые отличаются упаковкой, разработанной для детей и подростков.
Экзаменуем напитки, которые отличаются упаковкой, разработанной для детей и подростков.

В детских напитках обнаружено чрезмерное количество сахара

Расследование Foodwatch раскрывает: более 85% проверенных напитков для детей превышают лимит сахара. Некоторые превышают суточную норму сахара в несколько раз. Теперь эксперты призывают к спорному методу.

Множество напитков, ориентированных на детей, были обнаружены чрезвычайно сладкими в результате испытаний, проведенных потребительской ассоциацией Foodwatch. Из 136 напитков, проверенных с упаковкой, привлекательной для детей или молодых людей, 117 (86%) содержали более 5 граммов сахара на 100 мл. В Великобритании это запустило бы так называемый "налог на сахар". Foodwatch теперь призывает к введению этого налога в Германии.

Для своего исследования Foodwatch проанализировал различные виды напитков из пяти крупнейших супермаркетов, ориентированных на детей и подростков, таких как те, которые имеют печать животных или комиксов или модные дизайны, такие как чай со льдом или энергетические напитки. Также были проверены пакеты и маленькие бутылки со стRAWкой. Проверенные продукты включали газированные напитки, фруктовые соки, энергетические напитки, минеральную воду и чай со льдом.

Как правило, напитки, проверенные Foodwatch, содержали 7,8% сахара, что эквивалентно 6,5 кубикам сахара в стакане 250 мл. Только четыре из проверенных продуктов получили бы оценку Nutriscore зеленого А или В. Четверть получила бы желтый C, а около трех четвертей (74%) получили бы оранжевый или красный балл D или E.

"Угроза ожирению, диабету и заболеваниям сердца"

Напиток с самым высоким содержанием сахара был энергетический напиток, содержащий 15,6 граммов сахара на 100 мл. По данным Foodwatch, банка этого напитка превышает суточную норму сахара для ребенка или подростка в три раза. Berthold Koletzko из детской клиники Мюнхена считает, что потребление сладких напитков в детстве и подростковом возрасте является значительным фактором риска для ожирения, диабета и заболеваний сердца. Таким образом, срочные меры по снижению потребления сладких напитков "немедленно необходимы".

В Великобритании взимается налог в размере 18 пенсов (приблизительно 21 цент) за каждые 5 граммов сахара на 100 мл и 24 пенса за каждые 8 граммов. Этот налог, введенный в 2018 году, привел к снижению содержания сахара в напитках на 29% в Великобритании с 2015 по 2021 год. В Германии за тот же период снижение составило всего 2%.

"Нутрициологическая и здравоохранительная политика Германии неэффективна в предотвращении заболеваний, связанных с питанием", - прокомментировала Луиза Моллинг из Foodwatch. Наряду с налогом на сахар ее организация призывает ограничить рекламу нездоровых продуктов и установить законный возрастной предел для продажи энергетических напитков. Однако текущая политика в основном основана на добровольных мерах промышленности, которые имеют минимальный эффект.

Результаты расследования Foodwatch показывают распространенность высокого содержания сахара в напитках, ориентированных на детей, многие из которых доступны на рынке продуктов питания. В результате Foodwatch призывает к введению "налога на сахар" в Германии, как в Великобритании, из-за угрозы этих напитков детскому ожирению, диабету и заболеваниям сердца.

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