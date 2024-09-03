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Федеральные земли ГерманииНовостиПамятники культуры

В День памяти в Саксонии откроется около 800 предметов.

Саксония может похвастаться значительным числом исторических реликвий. Ежегодно на их реставрацию и сохранность выделяются considerable суммы, часть из которых поступает из государственных источников, а другая - от частных компаний. Вместе с тем, многие объекты становятся доступны для...

 and  Max Becker
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Изображение изображает видную статую Святого Георгия, возвышающуюся над алтарем в церкви Пресвятой...
Изображение изображает видную статую Святого Георгия, возвышающуюся над алтарем в церкви Пресвятой Девы Марии, служащей центром внимания в этом году на стране durante День национального наследия (Архивное фото).

- В День памяти в Саксонии откроется около 800 предметов.

Праздник наследия отмечает открытие примерно 800 культурных памятников в это воскресенье (8 сентября). В их числе замки, производственные объекты, церкви и жилые дома, а также парки, кладбища и археологические сайты. Даже буксир Эльбы "Вальтраут", обычно закрытый для посещения, включен в это мероприятие. Для посетителей всех возрастов запланировано множество мероприятий, в том числе экскурсии.

В рамках темы "Свидетели эпох. Свидетели истории" открытие по всей стране состоится в примерно 500-летней церкви Святой Марии в Рёте, расположенной в районе Лейпциг. В этой церкви находится орган, созданный органным мастером Готфридом Сильберманом между 1683 и 1753 годами.

Из-за своего внутреннего убранства церковь имеет значительное архитектурное и историческое значение с точки зрения сохранения. С юбилеем органа, отмечающим 300-летие, церковь Святой Марии была выбрана идеальным местом для открытия, согласно министру регионального развития Саксонии Томасу Шмидту.

Этот день дает посетителям возможность открыть для себя сокровища из области культурных памятников. По словам министерства, он предлагает захватывающие взгляды на иначе закрытые исторические памятники. Кроме того, можно полюбоваться "замечательными" историческими артефактами, поговорить с энтузиастами-владельцами памятников, реставраторами, ремесленниками, консерваторами памятников или ассоциациями и инициативами.

"Я очень рад, что так много владельцев памятников участвуют, и то, что саксонцы имеют множество возможностей погрузиться в историю наших культурных памятников", - сказал Шмидт.

Праздник наследия проводится ежегодно во всю Германию во второе воскресенье сентября и организуется Фондом защиты памятников под руководством Федерального президента.

Это общенациональное культурное событие является частью общеевропейского концепта: Европейские дни наследия. В этом году по всей стране зарегистрировано около 6000 объектов - предлагая разнообразную и необычную программу, а также захватывающие экскурсии.

Церковь Святой Марии, известная своим органом, созданным Готфридом Сильберманом, и выбранная в качестве места для этого года Праздника наследия, может считаться прекрасным примером многих культурных памятников, которые подчеркиваются. После изучения таких памятников во время Праздника наследия посетители также могут оценить историческое значение церквей, подобных церкви Святой Марии, служащих свидетелями прошлых эпох.

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