В деле о подрыве выборов в Джорджии председательствующий судья отклонил два обвинения против Трампа.

Ситуация с Трампом официально не урегулирована, так как его дело временно приостановлено из-за ожидающихся апелляций.

В другом решении, Почетный судья Скотт МакЭфи из округа Фултон подтвердил основное обвинение в вымогательстве против Трампа, которое он также оспаривает.

Эти решения непосредственно затронули бывшего юриста Трампа Джона Истмена и сенатора штата Джорджия Шона Стила, которые были участниками схема фальшивых выборщиков 2020 года. Их дела в настоящее время не находятся в стадии застоя.

Трамп упоминался только в двух из трех обвинений, которые судья МакЭфи отклонил в четверг.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Текущие правовые процедуры, связанные с делом Трампа, сильно политизированы из-за многочисленных апелляций и оспариваний. Распри в деле Трампа привели к интенсивным политическим дебатам и дискуссиям.

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