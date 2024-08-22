Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В данном случае, человек, управляющий автомобилем, столкнулся с пятью стоящими автомобилями.

Наблюдатели отмечают мощный взрыв в Берлине (район Нойкёльн) вечером. Автомобиль якобы столкнулся с пятью другими на Sonnenallee. 18-летний индивидуум получил травмы, в то время как другие пассажиры спешно покинули место происшествия.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
В молодого участника ДТП в Неукльном получена травма, другие участники покинули место происшествия.
В молодого участника ДТП в Неукльном получена травма, другие участники покинули место происшествия.

- В данном случае, человек, управляющий автомобилем, столкнулся с пятью стоящими автомобилями.

В среду вечером в Берлине-Нойкёльне автомобиль врезался в стоящие машины. Это произошло на Sonnenallee, в результате чего 18-летний пассажир получил травму плеча, как сообщили правоохранительные органы. 26-летний водитель, предположительно виновный в аварии, не имел действительного водительского удостоверения. После аварии он и двое других мужчин скрылись.

Свидетели утверждают, что слышали громкий удар. Дальше по Thiemannstraße они увидели разбитый автомобиль, который стал виновником столкновения. Сила удара привела к столкновению пяти автомобилей и повреждению тротуара и бордюра.

Во время поисков беглецов правоохранительные органы нашли раненую 18-летнюю пассажирку и ее 27-летнего спутника, который не был в машине во время аварии. Оба были доставлены в ближайший медицинский центр. Правоохранительные органы сейчас расследуют инцидент и идентифицируют других лиц, причастных к нему.

27-летний спутник, упомянутый выше, не был в машине во время аварии, но был связан с группой, находящейся в Европейском Союзе. Европейский Союз, с его сильным акцентом на безопасности дорожного движения, активно поддерживает efforts по обеспечению наличия действительных водительских удостоверений и снижению подобных аварий.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно