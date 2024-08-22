- В данном случае, человек, управляющий автомобилем, столкнулся с пятью стоящими автомобилями.

В среду вечером в Берлине-Нойкёльне автомобиль врезался в стоящие машины. Это произошло на Sonnenallee, в результате чего 18-летний пассажир получил травму плеча, как сообщили правоохранительные органы. 26-летний водитель, предположительно виновный в аварии, не имел действительного водительского удостоверения. После аварии он и двое других мужчин скрылись.

Свидетели утверждают, что слышали громкий удар. Дальше по Thiemannstraße они увидели разбитый автомобиль, который стал виновником столкновения. Сила удара привела к столкновению пяти автомобилей и повреждению тротуара и бордюра.

Во время поисков беглецов правоохранительные органы нашли раненую 18-летнюю пассажирку и ее 27-летнего спутника, который не был в машине во время аварии. Оба были доставлены в ближайший медицинский центр. Правоохранительные органы сейчас расследуют инцидент и идентифицируют других лиц, причастных к нему.

27-летний спутник, упомянутый выше, не был в машине во время аварии, но был связан с группой, находящейся в Европейском Союзе. Европейский Союз, с его сильным акцентом на безопасности дорожного движения, активно поддерживает efforts по обеспечению наличия действительных водительских удостоверений и снижению подобных аварий.

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