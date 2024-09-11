В Дании и Швеции политика в области убежища проводится с большой строгостью.

В Дании и Швеции сейчас почти не прибывают просители убежища. Эти страны стремятся сделать себя как можно менее привлекательными для мигрантов, фокусируясь на минимальных социальных льготах, ограниченном воссоединении семей и предотвращении образования параллельных обществ.

В настоящее время политика убежища и миграции является значительным политическим вопросом в Германии, особенно после предполагаемого исламистского нападения, в результате которого погибли трое человек в Солingen. Министр внутренних дел Германии, Нэнси Фэзер, ввела шестимесячные пограничные Controls с всеми соседними странами, облегчила депортации, Reduced или отменила определенные льготы для просителей убежища и ввела запрет на ношение ножей. Кроме того, полиции и органам безопасности предоставлены дополнительные полномочия. Это некоторые из мер, которые коалиционное правительство Германии хочет принять для эффективного управления политикой убежища.

Однако Союз считает, что этого недостаточно. ХДС и ХСС предлагают еще более строгие политики. В будущем просители убежища должны быть отвергнуты на границе Германии, согласно требованиям Союза. Вчера переговоры между федеральным правительством и Союзом по этому вопросу не увенчались успехом. В четверг немецкий парламент обсудит "упрощенный пакет безопасности" СДПГ, Зеленых и СВП.

Союз, скорее всего, выступит против этого проекта. Для лидера ХДС Фридриха Мерца и других Дания и Швеция должны служить образцами для Германии.

"Некоторые изменения могли бы произойти в Германии"

В обеих скандинавских странах очень мало беженцев прибывает. В прошлом году в Дании подали заявление на получение убежища всего 2 300 человек, а в Швеции - около 9 000. В сравнении с этим: в Германии было подано 329 000 заявлений на получение убежища. Это соответствует 3 900 заявлений на миллион жителей - в десять раз больше, чем в Дании, почти в пять раз больше, чем в Швеции. Средний показатель ЕС составляет примерно 2 300 заявлений на получение убежища на миллион жителей.

Дания приняла более строгие меры после большой волны беженцев в 2015 году. В 2019 году социал-демократы даже выиграли парламентские выборы с требованиями жесткой политики убежища и назначили Метте Фредериксен премьер-министром. Наряду с тогдашним министром миграции Матиасом Тесфае, правительство стремилось предотвратить въезд просителей убежища в страну. Должны были быть допущены только те, кто признан беженцами в соответствии с международным правом.

В настоящее время правительство Дании отказалось от этой цели, но продолжает придерживаться строгой иммиграционной политики. "Мы стремимся к тому, чтобы общество в целом могло нести бремя интеграции. Я считаю, что мы делаем некоторые вещи, которые Германия тоже могла бы сделать", - заявил Кааре Дybvad Бек, нынешний преемник Тесфае на посту министра миграции Дании.

Женщины и девочки из Афганистана, подвергающиеся дискриминации талибами на родине, как правило, получают убежище в Дании. Работники здравоохранения могут легче въезжать в страну, и супруги-неевропейцы беженцев могут легче присоединиться к своим партнерам в Дании.

Пока еще нет депортаций в Сирию

Однако основные аспекты строгой политики убежища и миграции в Дании остаются. Просители убежища должны проживать в коллективных центрах и не имеют права работать. После отказа в заявлении на убежище мигранты содержатся в центрах депортации - в плохих условиях. Европейский комитет по предотвращению пыток (КПТ) критиковал условия в центре депортации Эллебэк в 2019 году, сравнивая их с условиями в российских тюрьмах.

Воссоединение семей возможно только в том случае, если мигранты могут доказать высокий доход и большую квартиру. Те, кто выбирает добровольный отъезд, получают от датского правительства более 5 000 евро в качестве стимула. Просители убежища внутри страны получают примерно 7,50 евро в день - если заявление на убежище отклоняется, больше денег нет, только питание и проживание.

Дания также угрожает депортацией в Сирию. Копенгаген классифицирует часть страны как "безопасную" и отозвал разрешения на проживание у некоторых сирийцев. Однако пока еще не было депортаций - также из-за того, что Дания не поддерживает отношений с режимом Асада.

"Закон о гетто" против параллельных обществ

Правительство Копенгагена агрессивно борется с параллельными обществами. В каждом районе не должно быть более 30 процентов "незападных" иностранцев, согласно "Закону о гетто". В результате правительство Дании стремится ликвидировать социальные очаги к 2030 году, даже если для этого придется снести целые жилые блоки и силой переселить мигрантов.

Так называемый "Закон о драгоценностях" вызвал споры. Авторитеты могут конфисковать ценные вещи (более 1 300 евро) у просителей убежища для частичного финансирования их проживания и ухода. "Это чистая символическая политика", - считает Михала Кланте Бендиксен из организации "Приветствуем беженцев Дания", выступающей за права беженцев. Закон о драгоценностях применяется редко и, похоже, служит скорее сдерживающим фактором.

То, что Дания строже, чем многие другие страны, несмотря на членство в ЕС, объясняется особыми правилами. В начале 1990-х годов Копенгаген договорился об этом в переговорах с ЕС. В результате Дания может издавать директивы по вопросам убежища, иммиграции, контроля границ и виз, отличающиеся от правил ЕС.

Швеция усложнила процедуру воссоединения семей, так как выплаты социального обеспечения для заявителей убежища остаются на прежнем уровне в течение многих лет, а временные разрешения на проживание являются нормой. Границы Швеции также укрепились из-за ее стратегического положения высоко на севере и наличия внутренней границы с Финляндией в рамках ЕС.

Как сообщает "Штерн", Бернд Парузель, эксперт по миграции в Шведском институте европейских политических исследований (СИЕПС) в Стокгольме, заявляет, что Швеция не колеблется в том, чтобы испытывать пределы того, что разрешено законом, чтобы отправить сильный отталкивающий сигнал. Швеция стремится устранить все, что не является специально предписанным международным и европейским правом.

Швеция также позволяет депортации в Афганистан и Сирию, но эти усилия часто терпят неудачу на практике. В этом году не было депортаций в земли талибов. В прошлом году пять осужденных афганцев были депортированы через Узбекистан.

Такие ситуации подчеркивают потенциальные недостатки шведской системы. Парузель предупреждает в "Дер Шпигель", что предоставление только временной защиты, которое может оставить беженцев в неопределенности и возможно осложнить воссоединение семей, может отрицательно сказаться на интеграции, цель которой Швеция пытается достичь.

Парламент Германии планирует обсудить "упрощенный пакет безопасности" СДПГ, Зеленых и СВП в четверг, который включает меры по эффективному управлению политикой убежища. Однако Союз, возглавляемый Фридрихом Мерцем, скорее всего, будет оспаривать этот проект и выступать за более строгие политики в области убежищ Дании и Швеции в качестве образцов для Германии.

Размышляя об asylum policy Дании, Каре Дюбвад Бек, нынешний министр миграции Дании, заявил, что Германия могла бы извлечь выгоду из некоторых стратегий Дании, таких как предотвращение въезда заявителей убежища в страну и поддержание строгой иммиграционной политики.

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