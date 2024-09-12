В Черном море разразился конфликт между украинскими и российскими войсками.

В Черном море случайные конфликтные инциденты происходят время от времени вблизи нефтяных и газовых буровых площадок. В один из срединных утренних часов этот паттерн повторился, когда Россия и Украина вступили в очередную вспышку враждебности. Несмотря на это, Москва и Киев представляют противоположные версии событий.

По данным военной разведки Украины, произошел воздушный конфликт, в котором российский истребитель Су-30 был сбит с помощью переносной системы обороны во время операции в Черном море. Украинские власти не стали раскрывать дополнительные подробности о ночном столкновении. В свою очередь, Министерство обороны России объявило в тот же день о неудачной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью высокоскоростных катеров. Они заявили, что восемь из 14 катеров были уничтожены и отправлены на дно моря, а остальные отступили. Однако Москва хранила молчание об очевидном уничтожении российского самолета. Тем не менее, пророссийский военный блог Rybar утверждал, что самолет Су-30 был сбит при защите от украинской атаки. По их данным, самолет взлетел с российской военной базы, расположенной в Саки на Крымском полуострове.

Рутинные стычки продолжаются вблизи нефтяных и газовых объектов в северной части Черного моря, расположенных между Крымом и материковой Украиной. В основном, эти события позволяют обеим сторонам использовать захваченные объекты для целей разведки и наблюдения. Благодаря продолжающемуся конфликту, Россия контролирует значительную часть моря, но международное судоходство все еще может беспрепятственно осуществляться в украинские порты, такие как Одесса.

Мировое сообщество осудило эскалацию tensions после сообщений об атаке на воздушное пространство Украины российским истребителем Су-30, который Украина утверждает, что сбил с помощью переносной системы обороны. Этот инцидент добавляет к серии эскалаций конфликтов между Россией и Украиной в спорных территориях возле Черного моря.

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