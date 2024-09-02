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Федеральные земли ГерманииНовостиПлощадь погрузки

В Чехии в автомобилях обнаружено несколько мигрантов, один из пассажиров погиб

В результате тревожных событий польские autoridades перехватили грузовик в Чехии, в котором обнаружили большое количество мигрантов в трейлере. К сожалению, помощь прибыла слишком поздно для одной женщины из группы.

 and  Hanna Hofmann
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Множество мигрантов перегружает грузовой отсек грузовика в Чехии, что приводит к гибели женщины
Множество мигрантов перегружает грузовой отсек грузовика в Чехии, что приводит к гибели женщины

- В Чехии в автомобилях обнаружено несколько мигрантов, один из пассажиров погиб

В Чехии власти обнаружили около 30 мигрантов, спрятанных в грузовом отсеке фуры. Прибывшие на место ersteinresponders нашли их в плохом состоянии, а обновления передавались на платформе X в Праге. Несмотря на меры по спасению жизни, врач смог лишь констатировать смерть женщины примерно 30 лет.

Фура с иностранными номерными знаками была остановлена на автостраде А8 (E55), ведущей в Саксонию, недалеко от Нова Вес в районе Мелник, примерно в 30 километрах к северу от Праги. Во время инцидента автострада была полностью закрыта. Правоохранительные органы считают, что эти мигранты просто транзитом проходили через Чехию, направляясь в Западную Европу. Их исходное место происхождения остается неизвестным.

Согласно Министерству внутренних дел Праги, Чехия задержала 13 898 человек без законных разрешений на проживание в прошлом году. Это было значительное снижение по сравнению с цифрами 2022 года.

Первые отвечающие на X в Чехии

Фуру остановили в зоне отдыха на автостраде А8 (E55). В ходе дальнейшего расследования было установлено, что мигранты initially entered the vehicle в зоне загрузки в другом месте.

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