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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В Чехии город почти полностью погружается в воду.

 and  Elizabeth Wells
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В Чехии город почти полностью погружается в воду.

Северо-восточная часть Чехии в настоящее время столкнулась с сильным наводнением, одним из наиболее пострадавших районов является Крнов. Город так сильно затоплен, что местные власти не могут организовать эвакуацию. По словам заместителя мэра Мирослава Бинера, примерно 70-80% Крнова находится под водой, что делает эвакуацию невозможной. Муниципалитет обращается за помощью в административно-территориальный регион Моравия-Силезия, так как не может оказать помощь своим гражданам. Ситуация хуже, чем наводнение 1997 года.

Крнов, расположенный примерно в 240 километрах к востоку от Праги и насчитывающий около 23 000 жителей, является местом слияния рек Опава и Опавице. Вертолеты были отправлены для спасения людей с воздуха.

Ситуация также критическая в других районах страны, таких как Опава и Острава. Более 120 станций измерения уровня воды во всей стране получили наивысший уровень предупреждения о наводнении. Более 50 станций даже сообщили о столетии наводнений.

Без электричества остались сотни тысяч

Наводнение в Чехии особенно разрушительно на северо-востоке. Значительная часть Опавы была эвакуирована из-за наводнения. На юге дамба прорвалась, затопив близлежащие города и деревни. По данным поставщиков электроэнергии, утром без электричества осталось около 260 000 домохозяйств. Также было объявлено чрезвычайное положение в столице Словакии Братиславе в субботу.

В настоящее время четыре человека считаются пропавшими без вести в результате наводнения в Чехии, их унесло течением. Полиция зафиксировала три случая, когда люди были унесены течением в автомобиле в городе Липова-Лазне на северо-востоке. Также сообщается о пропаже мужчины на юге после того, как его унесло течением.

Правительство Чехии в Праге соберется в понедельник, чтобы обсудить предоставление чрезвычайной финансовой помощи пострадавшим. Президент Чехии Петр Павел призвал к пожертвованиям для жертв наводнения, отметив, что пострадавшие регионы, такие как Йесеник в Бескидах и Фридланд в Северной Чехии, также являются одними из самых бедных в стране.

Европейский Союз выразил соболезнования и предложил помощь Чехии, которая сталкивается с сильным наводнением в нескольких регионах. Правительство Чехии рассматривает возможность запросить финансовую помощь у европейских партнеров для помощи в восстановительных работах.

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