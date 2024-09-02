В частности, в VW могут быть приняты меры по снижению затрат, включая закрытие предприятий и сокращение рабочих мест.

Volkswagen может закрыть factories и уволить работников из-за сокращения бюджета в основном бренде VW. В результате встречи руководства корпорация объявила, что отменяет гарантию занятости, которая ранее запрещала увольнения до 2029 года.

Руководство корпорации считает, что бренды под эгидой Volkswagen AG нуждаются в радикальной перестройке. "Даже закрытие автомобилестроительных и производственных предприятий не может быть исключено в нынешней ситуации без быстрых действий", - заявили они. Ожидаемые сокращения персонала за счет досрочных пенсий и компенсаций больше не достаточно для достижения желаемых сокращений расходов.

"Реструктуризация только на основе демографических тенденций недостаточна для достижения необходимых краткосрочных структурных изменений для повышения конкурентоспособности", - заявила компания в заявлении. "В результате компания вынуждена отменить гарантию занятости, действующую с 1994 года".

Профсоюз выступает против планов

Председатель профсоюза Daniela Cavallo резко осудила планы. "Эти планы представляют собой нападение на наши рабочие места, локации и коллективные договоры", - заявила она в специальном выпуске профсоюзной газеты "Mitbestimmen". "С этим Volkswagen ставит под угрозу саму себя и thus сердце компании. Мы активно противодействуем этому. Не будет закрытия заводов Volkswagen при моем участии!" Профсоюз в сотрудничестве с землей Нижняя Саксония имеет большинство в совете надзора.

Генеральный директор Oliver Blume обосновал курс действий из-за ухудшающейся ситуации. "Европейская автомобильная промышленность в настоящее время находится в очень сложной и серьезной ситуации. Экономическая ситуация ухудшилась, появились новые конкуренты в Европе", - заявил он согласно заявлению. "Кроме того, конкурентоспособность Германии снижается. В этих обстоятельствах нам как компании необходимо принять решительные меры".

Основной бренд беспокоит уже несколько лет

Основной бренд Volkswagen годами сталкивается с высокими расходами и значительно отстает от сестринских брендов, таких как Skoda, Seat и Audi, по прибыли. Инициатива по сокращению расходов, запущенная в 2023 году, была направлена на изменение ситуации и увеличение доходов на €10 миллиардов к 2026 году. Однако текущая слабая деловая активность усугубила ситуацию.

Для достижения желаемых улучшений теперь необходимо сократить расходы больше, чем планировалось изначально. Согласно "Handelsblatt", это может составить дополнительные €4 миллиарда экономии. "Ветер стал значительно сильнее", - сказал руководитель бренда Thomas Schäfer согласно заявлению. "В результате мы должны сейчас усилить наши усилия и создать условия для успешной работы в долгосрочной перспективе".

Решение корпорации отменить гарантию занятости может привести к увеличению увольнений в бренде Volkswagen. Председатель профсоюза решительно против этих возможных увольнений, считая, что они угрожают компании и ее сотрудникам.

В связи с ухудшающимися экономическими условиями и необходимостью повысить конкурентоспособность дополнительные меры по сокращению расходов могут привести к дальнейшим увольнениям в бренде Volkswagen.

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