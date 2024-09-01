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СпортНовостиВФБ Штутгарт

В частности, "Баварии" нужно избегать обязательного футбола в Майнце.

Подходит второй этап турнира DFB-Pokal

 and  John Stellmacher
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Томас Мюллер и Йoshua Киммих выразили интерес к возвращению в Берлин, столкнувшись с неудачами в...
Томас Мюллер и Йoshua Киммих выразили интерес к возвращению в Берлин, столкнувшись с неудачами в Саарбрюккене в предыдущем году.

В частности, "Баварии" нужно избегать обязательного футбола в Майнце.

В следующем втором раунде Кубка DFB будет четырех встреч в Бундеслиге к концу октября. Могущественный FC Bayern Munich, действующие чемпионы, обязаны отправиться на свой матч. Их последние победы в кубке относятся к сезону 2019/20, а ранние вылеты преследуют их последующие попытки. Соперником Баварии в этом розыгрыше будет 1. FSV Mainz 05, матч, в котором мюнхенская команда будет играть на выезде.

С другой стороны, действующие чемпионы Байер Леверкузен повезло с жеребьевкой. Под руководством Хаби Алонсо команда сыграет против клуба из низшего дивизиона SV Elversberg. Леверкузен жаждет мести. Два года назад они потерпели поражение со счетом 3:4 от Elversberg в первом раунде. "Мы рады принять Elversberg у себя дома. Наша цель - преодолеть свой первый раунд в 2022 году", - заявил спортивный директор Леверкузена Симон Рольфес. Они подойдут к своему сопернику из низшего дивизиона с максимальной серьезностью, стремясь сделать глубокий забег в кубке в этом году.

Боруссия Дортмунд встретится с командой у канала Миттельланд. Их предстоящий вызов - VfL Волфсбург, который обыграл их в 2015 году и выиграл титул в финале в Берлине. Лидеры Бундеслиги РБ Лейпциг также имеют домашнее преимущество во втором раунде. Лейпциг примет дебютантов FC St. Pauli в своем матче. Еще один дебютант, Holstein Kiel, должен отправиться во второй дивизион к 1. FC Köln.

Как единственная оставшаяся команда четвертого дивизиона в турнире, Kickers Offenbach будет иметь домашнее преимущество против команды второй лиги Karlsruhe SC. Также третье дивизионные клубы Arminia Bielefeld и Dynamo Dresden получат домашние игры против 1. FC Union Berlin и SV Darmstadt 98 соответственно. Последний год финалисты 1. FC Kaiserslautern встретятся с немецкими вице-чемпионами VfB Stuttgart. "Жеребьевка - это огромный вызов для нас, но мы рады принять его", - заявил тренер FCK Маркус Анфанд.

Бавария Мюнхен потерпела три подряд поражения во втором раунде в последние четыре года, все из которых произошли на выезде. В своем предыдущем кубковом матче против Майнца, однако, они победили. Победа со счетом 4:0 была одержана в Майнце в феврале 2023 года, но затем последовало поражение от SC Freiburg в следующем раунде. Второй раунд состоится 29/30 октября, а финал запланирован на 24 мая 2025 года в Берлине.

Вфб Штутгарт, немецкие вице-чемпионы, встретятся с прошлогодними финалистами 1. FC Kaiserslautern в захватывающем матче Бундеслиги во втором раунде Кубка DFB. Тренер Кайзерслаутерна, Маркус Анфанд, выразил свой энтузиазм по поводу этого вызова, заявив: "Жеребьевка - это огромный вызов для нас, но мы рады принять его".

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