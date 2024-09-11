В Бундестаге Шолц и Мерц вступают в жаркую ссору <unk> разногласия по поводу политики в области убежища.

Представители ХДС/ХСС завершили переговоры с федеральным правительством накануне, решив, что планы правительства по ограничению миграции недостаточно строги. Шольц в ходе последующего парламентского дебатов в среду раскритиковал главу ХДС, назвав тактику последнего "позерством" и отсутствием настоящего желания решать проблему миграции. "Вы прятались. Это не очень хорошо для Германии", - заметил Шольц.

Мерц защищал прекращение переговоров, заявляя, что предложения правительства "не дотягивают до нужного уровня" - необходимы твердые отказы на границе, чтобы ограничить миграцию. Шольц должен был добиваться от коалиции больших уступок, сказал Мерц. Он ясно дал понять, что не хочет застревать в бесконечных переговорах с правительством.

Спор между Мерцем и Шольцем в немецком парламенте стал довольно личным, а риторика иногда накалялась. Мерц отверг обвинения Шольца в том, что он сознательно стремился к провалу в переговорах по миграции, назвав их "бредовыми".

Шольц поставил под сомнение политическую репутацию Мерца. "Вы тот политик, который считает, что интервью в 'Bild am Sonntag' решает проблему миграции. Как только вы выходите из редакции, вы, похоже, забываете о том, что только что предложили, потому что у вас и в мыслях не было это выполнять", - съязвил Шольц.

Другие представители коалиции также критиковали позицию оппозиции. Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дрёге обвинила Мерца в использовании страхов людей в политических целях. Лидер фракции СДПГ Рольф Мюценлих осудил провал переговоров по миграции, заявив: "Выйдя вчера, вы предали демократию".

Лидер фракции FDP Кристиан Дюрр выступал за сотрудничество между различными уровнями правительства и партиями в вопросе миграции: "Только реальные действия приведут к ощутимым результатам в стране".

Шольц объявил в немецком парламенте, что его правительство теперь внедрит новое предложение по ограничению миграции, которое Союз отверг накануне, самостоятельно. Предложение предусматривает быстрый процесс предоставления убежища на границах, в том числе возможность содержания заявителей под стражей до отказа в их заявках.

Его правительство, сказал он, намерено "принять под контроль нерегулярную миграцию". Однако правительству понадобится одобрение со стороны земель, управляемых Союзом, для внедрения новых предложений.

Лидер АФД Алиса Вайдель обвинила "светофорную" коалицию, а также предыдущее правительство, возглавляемое ХДС, в разделении общества миграционной политикой. "Вы все в течение лет и даже десятилетий способствовали провалу миграционной политики", - заявила она.

Целью дебатов было обсуждение бюджета Канцелярии. Обычно это предлагает возможность общего обмена мнениями о показателях работы федерального правительства. Оценка оппозиции "светофорной" коалиции была суровой.

Лидер фракции Левых Хайди Рейхиннек заявила: "'Прогресс' среди них - это только эрозия социального государства и общественной инфраструктуры". "Никому не хочется видеть продолжение 'светофорной' коалиции", - сказал председатель фракции ХСС Александр Добрindt. Председатель БСВ Сахра Wagenknecht обвинила коалицию в укреплении ультраправых: "Политика 'светофора' доводит людей до отчаяния демократии до такой степени, что теперь даже Борьн Хёкке кажется менее опасным".

Критика оппозиции миграционной политики правительства не ограничилась Мерцем, так как лидер фракции СДПГ Рольф Мюценлих также осудил провал переговоров, заявив: "Выйдя вчера, вы предали демократию". Кроме того, Комиссия, представляющая правительство, понадобится одобрение от земель, управляемых Союзом, для внедрения их новых предложений по ограничению миграции.

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