Жаркая дискуссия вокруг конкурентоспособности аэропорта Франкфурта

Во время оживленной дискуссии представители ландтага Гессена обсуждали статус аэропорта Франкфурта как глобального конкурента. Коалиционные фракции подчеркнули его значение как международного хаба. Член СДПГ Marius Weiß назвал его "гордостью нашего государства", служащей и демонстрацией, и "стимулом для рабочей силы, в значительной степени способствующей процветанию нашего государства". Weiß также поддержал планы расширения Терминала 3 и новой взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт как пульс наших экономических усилий

Лидер фракции ХДС Ines Claus считает крупнейший аэропорт Германии "пульсом наших экономических усилий". С 2023 года наблюдается рост числа пассажиров, но она выразила озабоченность: "Мы все еще не достигли уровней до пандемии". Она призвала к устойчивым технологиям движения, чтобы снизить выбросы CO2.

"Вместе мы будем работать над устойчивостью аэропорта", - сказал министр транспорта Kaweh Mansoori (СДПГ). Он похвалил его надежные связи и инвестиции в размере 600 миллионов евро в грузовые перевозки, чтобы сделать Франкфурт ведущим грузовым хабом.

Член AfD Klaus Gagel предсказал, что аэропорт может потерять свой статус европейского хаба, назвав это "явной фазой вытеснения". Он критиковал высокие затраты на размещение. Он использовал фразы "картельные партии" и "укоренившаяся партийная машина", что вызвало замечание от президиума парламента, который ненадолго отключил его микрофон.

Weiß нашел приверженность AfD аэропорту "лживой": "Аэропорт олицетворяет Европу, в то время как они стремятся разрушить ее". Гагель, однако, утверждал, что AfD привержена европейской позиции, вызвав смех в парламенте. "Мы выступаем за Европу суверенных наций".

Наас: Местоположение воздушного транспорта все еще борется с последствиями коронавируса

Член FDP Stephan Naas указал на то, что Германия еще не оправилась от пандемии коронавируса. Он указал на удвоение стоимости налога на воздушный транспорт и сборов за авиационную безопасность с 2020 года как на основную причину этого конкурентного неравенства.

Одновременно "Зеленые" критиковали резкие сокращения финансирования инноваций в авиации в бюджете. "Если федеральное правительство восстановит недавние сокращения на федеральном уровне, это не только сделает более убедительным восстановление сокращений на федеральном уровне, но и позволит принять дальнейшие существенные меры по снижению выбросов CO2 в аэропорту Франкфурта", - сказал член Катя Вальтер.

BUND призывает к поддержке железной дороги

Экологическая активистская группа Bundesvereinigung für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) в Гессене также выразила свои опасения. По словам заместителя председателя ландшафта Габриэлы Терхорст, ответ не в продвижении воздушного транспорта, а в укреплении инфраструктуры железных дорог. Она выступала за переход с дорожного и воздушного транспорта на железнодорожный транспорт.

Критика члена AfD Клауса Гагеля высоких затрат на размещение в аэропорту Франкфурта во время дебатов вызвала споры, с членом СДПГ Marius Weiß назвавшим взгляды AfD на аэропорт "лживыми".

