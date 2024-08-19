В Бремене Шолц получает вопросы от местных жителей.

Ладно, ранее канцлер присутствовал на мероприятии по приему в гражданство в ратуше Бремена (2:30 PM). Там он пожимал руки новичкам и подчеркивал важность получения гражданства для сохранения социальной ткани Германии. Ранее, как сообщается, Scholz посетил небольшую парковку в Постмане (Vechta) (10:20 AM), где он планировал выступить с основной речью на традиционном приветствии. Эта парковка является одним из крупнейших ежегодных рынков Германии.

На сессии вопросов и ответов после мероприятия по приему в гражданство канцлер ответит на вопросы присутствующих. После мероприятия Scholz, возможно, получит еще больше вопросов от прессы о своей речи на ежегодном рынке в Вechта.

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