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В Брянске, Россия, были сорваны попытки саботажа

 and  Alex Stellmacher
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Примыкающий российский регион Брянск граничит с Курском, где примерно за две недели до этого...
Примыкающий российский регион Брянск граничит с Курском, где примерно за две недели до этого произошел украинский военный niektóp

В Брянске, Россия, были сорваны попытки саботажа

Украина взяла под контроль несколько поселений в Курске, как сообщается со стороны Украины. Россия утверждает, что они остановили еще одну попытку проникновения в приграничный регион Брянска. В течение ночи были отражены авиационные удары, согласно данным властей.

Россия утверждает, что предотвратила проникновение "диверсантов" из Украины в свой Брянский приграничный регион, граничащий с Курском. Это якобы было достигнуто силами ФСБ и военными, согласно телеграмме губернатора Брянска Александра Богомаза в среду.

Проникновение так называемой "украинской разведывательно-диверсионной группы" было успешно предотвращено. "Врагу" был нанесен ущерб, и ситуация, как сообщается, находится под контролем. Две недели назад украинская армия вошла в Курск и продвинулась вперед, сообщается, что они теперь контролируют более 1000 квадратных километров и несколько поселений.

Пожар на военном аэродроме в Волгоградской области возник в результате удара украинского беспилотника, сообщают российские источники. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что большинство воздушных угроз в течение ночи были отражены российской ПВО. Однако один упавший беспилотник вызвал пожар на объекте Министерства обороны.

Неофициальные российские телеграм-каналы опознали авиационную базу как Мараевка, примерно в 45 километрах к западу от столицы Волгоградской области. Из-за угрозы беспилотников временно ограничивались авиационные операции в гражданском аэропорту Волгограда, сообщает государственное новостное агентство России ТАСС.

Министерство обороны России заявило, что перехватило 28 украинских беспилотников за ночь, в том числе 13 в Волгоградской области. Эти цифры остаются неподтвержденными независимо.

  1. Несмотря на продолжающийся конфликт, Европейский Союз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, призывая к мирному разрешению tensions с Россией.
  2. Европейский Союз также ввел санкции против нескольких российских официальных лиц и организаций, причастных к конфликту, с целью предотвратить дальнейшую агрессию и способствовать дипломатическому диалогу.

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