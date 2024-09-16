В Бранденбурге продолжаются подготовки к наступающим наводнениям.

В некоторых районах Бранденбурга ожидаются наводнения. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эльсхаффенштадте и Франкфурте (Одер) уже во вторник или среду. По словам представителя Государственного управления по охране окружающей среды (ЛфУ), наводнение еще не произошло, но уровень воды резко растет. Максимальный уровень предупреждения 4 ожидается в районе Ратцдорфа в воскресенье. В это же воскресенье в Бранденбурге пройдут выборы в ландтаг. Районы готовятся к критической ситуации с наводнениями, ожидая, что дамбы предотвратить затопление и нанесение ущерба. В Франкфурте (Одер) во вторник состоится заседание кризисного штаба.

18:52 Тюск осуждает мародерство - обещана помощьПремьер-министр Польши Дональд Тюск пообещал выделить один миллиард злотых (примерно 240 миллионов евро) помощи пострадавшим от наводнения в юго-западных районах страны. Он объявил об этом на заседании кризисного штаба в Вроцлаве (Бреслау). Пострадавшие могут подать заявки в местные власти. Тюск также планирует поговорить со своими коллегами в Австрии, Чехии и Словакии позже сегодня, чтобы вместе добиваться средств ЕС на восстановление после наводнения. Тюск также прокомментировал сообщения о мародерстве в пострадавших районах и предупредил о серьезных последствиях для тех, кто пытается воспользоваться ситуацией.**

18:21 Трагический случай в Нижней Австрии: женщина спаслась, мужчина нетСитуация с наводнениями остается критической в различных странах, и число жертв продолжает расти. По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильных дождей в Польше и Австрии. В поселке Унтерграфендорф, Нижняя Австрия, женщина смогла забраться на первый этаж своего дома, когда поток превратился в ревущую реку, но ее муж не успел. Ее отчаянные крики о помощи в течение нескольких часов остались без ответа. Тело 70-летнего мужчины было позже найдено, что стало третьей жертвой в Австрии.**

18:02 Ассоциация пожарных: Германия готова к наводнениямАссоциация пожарных Германии (DFV) считает, что Германия готова к возможным наводнениям. "В принципе, мы хорошо подготовлены к наводнениям в Германии – в том числе благодаря недавним событиям", - говорит президент DFV Карл-Хайнц Банзе газете "Рейнская почта". "Не только были извлечены уроки из сильных дождей в долине реки Аар и Северном Рейне-Вестфалии, но и наводнения в различных частях Германии в этом году также внесли свой вклад в это". Планирование в затронутых штатах идет полным ходом, подразделения находятся в состоянии готовности, мешки с песком подготовлены, а данные о погоде отслеживаются. Население также информировано и может подготовиться соответствующим образом.**

17:30 "Разочаровывающее": Шольц предлагает помощьКанцлер Германии Олаф Шольц предложил помощь соседним странам, пострадавшим от наводнений. "Наводнения, которые мы наблюдаем, разочаровывают", - говорит политик от СДПГ во время своего визита в Казахстан. Он уже пообещал поддержку гражданам в пострадавших соседних странах. "Мы поможем, чем сможем".**

17:06 Ланг: "Пришло время действовать сейчас"Лидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг призывает к политическим последствиям в ответ на критическую ситуацию в пострадавших от наводнений районах Центральной и Восточной Европы. Климатический кризис делает наводнения и сильные дожди более частыми, интенсивными и вероятными, говорит она после консультаций с руководством партии в Берлине. Политика не должна только реагировать, но и готовиться. "Поэтому пришло время действовать сейчас". Защита климата должна стать более приоритетной задачей политики. "Если Фридрих Мерц сказал прошлым летом, что мир не закончится, то сегодня это произошло для многих людей", - говорит она, имея в виду лидера ХДС. "Это означает, что мы должны больше внимания уделять защите климата".**

16:41 Канцлер Австрии выделяет средства на устранение последствий наводненийКанцлер Австрии Карл Нехаммер выделил первоначально 300 миллионов евро из фонда катастроф на устранение последствий наводнений. Эти средства могут быть увеличены по мере необходимости и могут быть запрошены частными лицами, потерявшими имущество в результате стихийного бедствия, заявил глава правительства ОВП. Пока не ясно, какой ущерб нанесли многодневные рекордные дожди в восточной Австрии.**

16:08 Опасения в Польше: найдена трещина в дамбеМэр города Пацкович в юго-западной Польше Артур Ролка объявил об обязательной эвакуации жителей нижних районов после обнаружения трещины в дамбе водохранилища. "Никто не может гарантировать, что повреждение не усугубится", - предупреждает он в социальных сетях. Он призывает всех жителей, которые нуждаются в эвакуации, связаться с ним и просит тех, чьи дома и квартиры еще не затоплены водой, покинуть свои жилища и перейти в безопасные районы города. После того как добровольный призыв к эвакуации не был выполнен, он принял решение о принудительной эвакуации, заявил мэр в польском телевидении. Затронутое водохранилище было построено над Пацковичем на реке Глатцер-Нейсе, притоке Одера.**

15:54 Габек призывает к усилению борьбы с изменением климатаВице-канцлер Роберт Габек призывает к большей решимости в борьбе с изменением климата на фоне наводнений в нескольких европейских странах. "Быстрее расширять возобновляемые источники энергии, переход к энергетике, промышленное производство, дружественное к климату, срочно необходимо", - говорит политик от "Зеленых" газетам Funke Media Group. "Более частые наводнения, катастрофы, подобные той, что произошла в долине реки Аар в этом году в Баварии - это следствие климатического кризиса", - говорит Габек. "Вот почему наши усилия по борьбе с климатическим кризисом так важны". Однако более частые экстремальные погодные явления на данном этапе предотвратить невозможно. Необходимы более эффективные превентивные меры. "Прочные дамбы, системы удержания, больше пространства для рек" нужны, чтобы лучше защитить людей.**

15:36 Увеличение числа жертв наводненийЧисло жертв наводнений в нескольких европейских странах возросло до как минимум 15. Австрия (3 погибших), Чехия (1 погибший), Польша (5 смертей), и Румыния (6 погибших) являются одними из самых пострадавших регионов.

15:21 Польша объявляет зону бедствия в определенных регионахПольша объявила зону бедствия в регионах, пострадавших от наводнений. Состояние бедствия, объявленное на экстренном заседании правительства в Варшаве, будет действовать в течение 30 дней, охватывая части Нижнесилезского, Силезского и Опольского воеводств. Этот статус дает властям больше полномочий для отдачи приказов, вводится временные ограничения гражданских свобод и прав. Теперь власти могут легче организовывать эвакуации и ограничивать доступ к определенным территориям или объектам.

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14:59 "Больше и интенсивнее": водный эксперт объясняет экстремальные дождиПотопы, которые характеризуют одно из худших наводнений за десятилетия в Австрии, Польше, Чехии и Румынии, но почему риск наводнений и экстремальные осадки растут? ntv берет интервью у водного эксперта Георга Йоханна для ответов.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги продлевают предупреждение о путешествиях до четвергаИз-за погодных условий, влияющих на большие части Австрии, Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) продлили предупреждение о путешествиях, изданное 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. ÖBB призывает пассажиров отложить любые несущественные поездки в течение этого периода. Предварительно приобретенные билеты действительны до 22 сентября.

14:19 Число жертв наводнений в Европе возросло до 11Число жертв наводнений в Австрии, Польше, Румынии и Чехии возросло до как минимум 11. Полиция сообщила об двух дополнительных жертвах в Австрии. Человек погиб, утонув в реке Красовка в регионе Моравия-Силезия в Чехии, сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в эфире общественного радио. Это приводит к общему числу жертв в четырех странах до восьми, с семью людьми, пропавшими без вести.

14:04 Правительство Германии предлагает помощь после европейских наводненийПравительство Германии оказывает помощь лицам, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. "Наши соседи, европейские партнеры, и даже наше внутреннее сообщество находятся в наших мыслях и внимании", - сказал заместитель правительственного спикера Кристиане Hoffmann в Берлине. Сцены разрушений в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Hoffmann выразил: "Мы смотрим на эти сцены с тревогой и шокированы сообщениями о погибших и пропавших без вести. Во имя правительства Германии, я хотел бы выразить свои соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства из-за наводнений в ВенгрииПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все международные обязательства из-за наводнений в Венгрии. "Из-за тяжелых погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - объявил Орбан на платформе X. Он не предоставил дальнейших разъяснений. Орбан должен был выступить в дебатах о программе президентства Венгрии в Европейском парламенте в Страсбурге 18 сентября. Право-wing политик Орбан часто сталкивается с критикой со стороны Европейского парламента и Европейской комиссии.

13:12 Эвакуации в Остраве, Чехия, возрастаютИз-за угрозы наводнения эвакуации расширены в Остраве, третьем по величине городе Чехии. "Несомненно, есть прорывы в нескольких районах дамб", - признал министр окружающей среды Петр Хладик на экстренном заседании. Надувные спасательные лодки использовались для эвакуации некоторых жителей. Оценки показывают, что примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через эти прорывы. Ведутся работы по заделке пробин камнями. Острава, с населением около 285 000 человек, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава, недалеко от Пола. Из-за наводнения железнодорожное сообщение в Остраву и далее в Польшу приостановлено. Пришлось закрыть электростанцию. В близлежащем Богумине произошли перебои с электричеством и мобильной связью из-за наводнения. Вода прервала подачу воды в нескольких местах.

12:33 Рекорд осадков: 450 литров дождя на квадратный метр в чешском городеОсадки от депрессии "Анетт" поражают: с пятницы в Сереце, Чехия, недалеко от польской границы, выпало 450 литров дождя на квадратный метр. Это рекорд осадков за последние дни, объяснил эксперт по погоде ntv.de Оливер Шойл. В Германии Рюппольдинг/Берхтесгаденская земля лидирует с 320 литрами за четыре дня. В Австрии было зарегистрировано 364 литра в Санкт-Пёльтене и 369 литров в Лилиенфельде. В Вене было зарегистрировано 279 литров, прежде чем станции мониторинга вышли из строя, что делает точные измерения невозможными. В Польше Катоуие зарегистрировал самый высокий уровень осадков, 200 литров.

12:25 Румыния: потопы унесли жизни шести человек в Карпатском регионеСильные дожди и наводнения унесли жизни как минимум шести человек в Карпатском регионе Румынии. Регионы, такие как Галац, Васлуй и Яссы, расположенные на востоке страны, пострадали больше всего. Примерно 300 человек нуждались в эвакуации, и около 6000 сельских домов были затоплены. Большинство жертв - пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень наводнения остается в силе до полудня. Обычно отдаленные деревни страдают от наводнений. Люди искали убежища на крышах, чтобы не быть унесенными потоком воды. Пожарные были развернуты в больших количествах.

11:59 Саксония: Уровень воды в Эльбе достиг пикаВ Саксонии уровень воды в Эльбе продолжает расти. По данным центра управления наводнениями земли, в Дрездене к полудню уровень составлял 5,62 метра. В воскресенье вечером было объявлено второе предупреждение об наводнении. Эксперты ожидают, что в начале вторника утром будет превышен третий уровень предупреждения, который составляет 6 метров. Уровень воды в Эльбе в Дрездене может продолжать расти до среды вечером, достигнув пика. В Шонау, недалеко от чешской границы, действует третий уровень предупреждения, с уровнем воды в Эльбе 6,13 метра. Центр управления наводнениями ожидает, что уровень воды в Гёрлице начнет падать. Самое высокое значение наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: Два новых случая гибели людей из-за наводненийВ Австрии в результате наводнений погибли два человека, как сообщили власти. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина утонули в своих домах в общинах Нижней Австрии, подтвердили полицейские. Оба мужчины были заблокированы в своих домах потоком воды. Ранее в воскресенье погиб пожарный, когда сливал воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются неблагоприятные погодные условия с непрерывными дождями. На данный момент более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Вроцлав готовится к волне наводненийПосле сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнений. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города, расположенного на реке Одер. Меры включают в себя непрерывное наблюдение за дамбами, защиту и контроль каналов и закрытие переходов через дамбы, как указано в посте в Facebook. Волна наводнений должна достичь Вроцлава к среде. Ранее прогнозировалось, что город не будет значительно затронут. Однако эти прогнозы были пересмотрены, заявил мэр. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что инфраструктура сейчас намного сильнее, с новыми дамбами, резервуарами и полями. Он считает, что вода не проникнет в город.

10:35 Губернатор Австрии о ситуации с наводнениями: "Остается критической"Несмотря на кратковременное затишье дождей ночью, ситуация с наводнениями в восточной Австрии остается напряженной. "Это еще не конец, остается критической, остается драматической", - говорит губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Леитнер. Ожидается до 80 литров осадков на квадратный метр в регионе в понедельник. Основная проблема - плотины, власти предупреждают о наивысшем риске прорыва плотин. Общественная жизнь в основном парализована, закрыто более 200 дорог, эвакуировано более 1800 зданий, многие студенты и дети в детских садах остаются дома, говорит Микль-Леитнер. Около 3500 домохозяйств в настоящее время остаются без электроэнергии. Оценка ущерба в настоящее время невозможна. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнений", - говорит губернатор. В последние дни некоторые регионы Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного ежемесячного количества.

10:10 Уровень воды в Эльбе приближается к уровню предупреждения триВ Саксонии уровень воды в Эльбе продолжает расти. По данным центра управления наводнениями земли, утром в Дрездене уровень составлял 5,54 метра. Ожидается, что в течение дня он превысит отметку в 6 метров, что приведет к объявлению второго по высоте уровня предупреждения три. На этом уровне возможно затопление городских районов. Уровень предупреждения три уже достигнут на датчике в Шона на Эльбе возле чешской границы, где уровень составлял 6,09 метра. Река Лаузитцер-Нейсе возле польской границы также находится на уровне предупреждения три, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров от最高 уровня предупреждения четыре. Из соображений безопасности закрыт участок федеральной дороги 99 в Гёрлице, сказал представитель полиции. Уровень предупреждения для этапа 3 здесь составляет 4,80 метра.

09:49 Столетнее наводнение в Чехии: мужчина утонул в бурных водахПодтвержден первый смертельный случай в результате наводнений в Чехии. Также ведутся поиски как минимум семи пропавших без вести. Мужчина утонул в крошечной реке Красовка, расположенной в районе Брuntal Моравии-Силезии, как заявил президент полиции Мартин Вондрашек на общественном радио. Также пропали без вести трое, которые были унесены бурной рекой возле Йесеника в горах Хрубый-Есеник вместе со своим автомобилем. Автомобиль не найден. Еще трое были унесены различными водными путями, такими как река Отшава. Также пропал без вести житель дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala классифицировал наводнение как "столетнее" - наводнение, которое происходит в одном и том же регионе только раз в столетие. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (см. запись 06:40): пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Нейсе в Гёрлице, спасена недалеко от плотины ВьерадмуhleЖенщина упала в реку Нейсе во время измерения уровня воды в Гёрлице. Согласно первоначальным сообщениям полиции, женщина поскользнулась у кромки воды отеля Parkhotel Merkur и упала в реку. Она проделала путь в 700 метров вниз по течению, прежде чем удалось выбраться возле плотины Вьерадмуhle. В настоящее время она находится в больнице с диагнозом переохлаждение.

09:00 THW готовится к крупным операциям на реках Эльба и Одер в ГерманииФедеральное агентство технической помощи Германии (THW) готовится направить дополнительные силы в восточную часть Германии, если это будет необходимо для рек Эльба и Одер. Глава отдела THW Фритц-Хельге Восс заявил в утренней программе ZDF, призывая жителей пострадавших регионов запастись необходимыми товарами. Германия сохраняет оптимизм, оставаясь "повезшей" до сих пор, но ожидает ухудшения погодных условий с предсказанным на этой неделе подъемом уровня воды в реках Эльба, Нейсе и Одер. В выходные THW уже направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карла в Дрездене. Восс подчеркнул важность подготовки и инвестиций в оборудование, отметив, что это, в сущности, затраты на приспособление к климату.

08:43 Правительство Польши обсудит вопрос о введении режима ЧСПремьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров в понедельник утром из-за катастрофического наводнения в юго-западной Польше. Он подготовил декрет о введении режима ЧС, но решение должно быть утверждено кабинетом. Сильные дожди в юго-западной Польши, угрожающие чешской границе, вызвали широкомасштабное наводнение. В разгар ночи город Ныса в Ополском воеводстве стал эпицентром наводнения. Вода из Глатцер-Нейсе, притока Одера, проникла в отделение скорой помощи местной больницы, как сообщает новостное агентство PAP. Всего 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария ожидает больше дождей и повышения уровня водыСитуация с наводнением в Баварии остается критической в нескольких районах, где ожидаются дожди на этой неделе. Полицейское управление сообщило, что ситуация в пострадавших районах не изменилась существенно за ночь. Однако пока нет облегчения: служба информации о высоком уровне воды (HWIS) ожидает повторного повышения уровня воды, в основном для Дуная в Пассау, Вилса в Вилсхофене и Изара в Мюнхене. Улучшение ожидается к среде. До вторника немецкая служба погоды (DWD) ожидает непрерывные дожди от Альп до предгорий, с возможными осадками от 40 до 70 литров на квадратный метр и до 90 литров в долинах.

07:32 В Чехии продолжаются волны наводнений, Морава выходит из берегов в ЛитовелеОблегчение не приходит в районы наводнений и затоплений в Чехии. Волна наводнения на реке Марх (Морава) достигла Литовела, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где несколько улиц затоплены, как сообщает новостное агентство CTK. Власти города с почти 10 000 жителей призывают население не мешать работе экстренных служб. "Мы ожидаем дальнейшего повышения уровня воды реки в ближайшие часы", - предупредил мэр в социальных сетях.

07:03 Обрушение дамбы вызвало катастрофические наводнения в ПольшеЖители Польши опасаются за свою безопасность, так как разрушительные воды движутся к региону Глатцер-Нейсе после обрушения дамбы. Драматические кадры показывают силу бурных вод.

06:40 Наводнение в Европе: жертвы в Польше и РумынииПольша и Чехия сталкиваются с последствиями наводнения раз в столетие, а ситуация в Нижней Австрии также критическая после сильных дождей. Несколько человек погибли в результате наводнений в нескольких европейских странах: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 В Чехии из-за наводнений проводятся принудительные эвакуацииИсторические наводнения привели к катастрофическому подъему воды в городах, таких как Йесеник в Йесекиих горах и Крнов на границе с Польшей. Спасательные службы в Йесенике спасли сотни людей на лодках и вертолетах в выходные. После отступления воды в нескольких районах существует риск оползней.

5:49 Пассажиры круизного судна застряли в Вене из-за наводнения на ДунаеСильные дожди, приведшие к экстремальному наводнению на Дунае, застряли более сотни пассажиров швейцарского речного круизного судна на борту в Вене. Как сообщает швейцарская радиостанция SRF и туристическое агентство Thurgau Travel, судно "Thurgau Prestige" перевозит около 100 пассажиров и 40 членов экипажа, которые в настоящее время не могут покинуть судно из-за затопленного причала. Кроме того, другие круизные лайнеры, по сообщениям, также столкнулись с подобной ситуацией в Вене. Местные власти должны принять решение о времени высадки пассажиров. Как сообщает Thurgau Travel, пассажирам, возможно, придется оставаться на судне до вторника, так как "Thurgau Prestige" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас застрял в Вене.

Разрушительные последствия шторма "Анетт", международно признанного как "Борис", привели к непрерывным дождям и наводнениям в Польше, Чехии, Австрии и Румынии. К сожалению, уже зарегистрировано не менее восьми жертв.

В связи с повышением уровня воды в Бранденбурге необходима бдительность. Если предупреждения о наводнении станут неотложными в Ратцдорфе, Эйзенхюттенштадте и Франкфурте (Одер), как прогнозируется, это может привести к критической ситуации с наводнением.

Ситуация с наводнением в различных европейских странах, таких как Австрия и Польша, по-прежнему критическая, с сообщениями о значительных уровнях воды и жертвах.

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