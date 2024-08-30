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Федеральные земли ГерманииНовостиЗанимаемость и социальное обеспечение

В Бранденбурге отмечается рост безработицы.

Фирмы в Берлине и Бранденбурге упорно ищут квалифицированных работников, но часто сталкиваются с трудностями в поиске подходящих кандидатов, что влияет на уровень безработицы в регионе.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Уровень безработицы в Берлине составляет 9,9%.
Уровень безработицы в Берлине составляет 9,9%.

- В Бранденбурге отмечается рост безработицы.

В августе число безработных в Бранденбурге увеличилось примерно на 2400 человек и достигло 84 616 человек по сравнению с июлем. Это привело к росту безработицы на 0,1 процентного пункта, достигнув 6,2%, как сообщило региональное отделение Федерального агентства занятости в Берлине. Годом ранее этот показатель составлял 6,1%. Статистика была составлена на основе данных по состоянию на 14 августа.

По словам Рамоны Шрёдер, председателя правления регионального директората Берлин-Бранденбург, компании tanto в Берлине, как и в Бранденбурге, продолжают искать сотрудников. Однако она отметила, что шансы заполнить вакансию снижаются из-за нехватки подходящих кандидатов с необходимыми навыками или подходящими характеристиками для роли. Несмотря на множество вакансий, безработица продолжает расти.

Рост безработицы в Бранденбурге может привести к более активным дискуссиям о стратегиях по улучшению [занятости и социальной защиты] в регионе. Компании в Берлине и Бранденбурге часто сталкиваются с трудностями при поиске подходящих кандидатов на вакансии [занятости и социальной защиты] из-за нехватки квалифицированных соискателей.

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