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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

В Бранденбурге остается вакантным около 455 постоянных должностей преподавателей

Примерно через неделю, более 322 000 учащихся, независимо от пола, Wiederaufgreifen ihre учchung в Бранденбурге. В центре внимания будут основные предметы. К сожалению, возможны перерывы в дополнительных предложениях в результате нехватки учителей.

 and  Ksenia Johnson
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Назначено более трех тысяч новых педагогов.
Назначено более трех тысяч новых педагогов.

- В Бранденбурге остается вакантным около 455 постоянных должностей преподавателей

К началу нового учебного года в Бранденбурге остается 455 вакантных полноценных преподавательских должности. Как сообщил министр образования Штефан Фрайберг (СДПГ) на пресс-конференции в земельном канцелярии, на 29 августа 378 из них были объявлены. Разница между этими цифрами объясняется текущими процессами найма и неанонсированными позициями, пояснили в министерстве.

Что касается вакансий, Фрайберг признал: "Было предсказуемо, что мы не сможем полностью закрыть пробел". Он подчеркнул, что ситуацию нельзя смягчать, и дефицит учителей является самой большой проблемой, затрагивающей все школы в штате.

Однако министр заверил, что основные часы преподавания будут сохранены для всех школ. В случае необходимости cuts будут сделаны в первую очередь в факультативных предметах, и если станет очень туго, то часы поддержки будут сокращены. "Влияние различается", - сказал Фрайберг. Крупные школы лучше справляются с дефицитом, чем маленькие.

Недавно были наняты многочисленные перебежчики

В общей сложности было принято на постоянной основе 1512 учителей и 1601 на временной основе. В их числе примерно 1700 перебежчиков. По словам министра, это означает, что в школах Бранденбурга работает столько же учителей, сколько и в последние два десятилетия.

Это также благодаря инициативам, таким как программа 63+, которая поддерживает продолжение работы учителей. На данный момент это уже помогло более 430 учителям к новому учебному году.

Фрайберг упомянул, что они рассматривают возможность использования позиций из педагогического факультета Потсдамского университета для борьбы с дефицитом учителей, сказав: "Мы исследуем возможность найма учителей из педагогического факультета Потсдамского университета".

Чтобы справиться с дефицитом учителей, Фрайберг предложил: "Кроме того, мы планируем сотрудничать с Потсдамским университетом более тесно для обучения и образования большего числа учителей для нашего штата".

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