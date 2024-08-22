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В Ботсване обнаружен большой неочищенный алмаз

Еще раз, Лус préfet корпорации, обнаружил колоссальный алмаз. Его размер потенциально может сделать его вторым по величине в мире необработанным камнем.

 and  Yaroslav Smith
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Масиси расследует потенциально крупнейший в мире необработанный алмаз, найденный в пределах границ...
Масиси расследует потенциально крупнейший в мире необработанный алмаз, найденный в пределах границ его страны.

- В Ботсване обнаружен большой неочищенный алмаз

В Ботсване, в шахте, принадлежащей компании Lucara Diamond Corp, была найдена колоссальная алмаз, примерно размером с авокадо. Необработанный драгоценный камень весит 2492 карата и признан одним из крупнейших алмазов в мире. Компания, управляющая шахтой Карово на северо-востоке Ботсваны, где был найден камень, объявила о его весе. Пока не раскрывались подробности о качестве или стоимости алмаза, но CEO Lucara Уильям Лэмб назвал его "одним из крупнейших необработанных алмазов, когда-либо найденных" и "отличного качества". Ботсвана, внутренняя страна в Южной Африке, входит в число ведущих производителей алмазов в мире. В лет 2021 года Lucara обнаружил грубый алмаз весом 1174,76 карата в Ботсване, в шахте Карово, который на тот момент считался третьим по величине в мире. Самый крупный зарегистрированный алмаз был найден в 1905 году в ЮАР, в Куллинане, недалеко от Претории. Алмаз весом 3106 каратов позже был огранен и вошел в состав британской короны.

Открытие этого громадного алмаза вызвало интерес к другим потенциальным находкам драгоценных камней в шахте Карово. Несмотря на отсутствие информации о качестве и стоимости, аналитики спекулируют о его потенциальном влиянии на рынок алмазов в Ботсване.

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