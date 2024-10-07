Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

В Боснии погибло по меньшей мере 21 человек, и многие другие пропали без вести из-за наводнения.

В выходной, утром поисковые команды тщательно разбирали обломки в поселке Доња Ябланица в поисках людей, пропавших без вести во время самого смертоносного наводнения в Боснии за десятилетия, произошедшего накануне, в пятницу.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Затапливаемый жилый район в Дола Дж Abigail CW, Босния и Герцеговина, 5 октября 2024 года....
Затапливаемый жилый район в Дола Дж Abigail CW, Босния и Герцеговина, 5 октября 2024 года. (Фотография Марко Джурица, РЕЙТЕРС)

В Боснии погибло по меньшей мере 21 человек, и многие другие пропали без вести из-за наводнения.

N1 TV объявил, что в результате происшествия в районе Ябланица, расположенном в 70 километрах юго-западнее Сараево, погибли 21 человека, а многие пропали без вести.

Позже состоится официальная пресс-конференция правительства.

Представитель Службы горной спасательной службы сообщил, что некоторые села в этом районе остаются недоступными, что вызывает неопределенность в отношении ситуации в этих местах.

Сильные дожди в течение ночи затрудняли поисковые работы, как сообщается вbosнийских СМИ, но после их прекращения поиски продолжились. В Доньей Ябланице многие дома оказались засыпаны обломками.

К счастью, Незима Беговчич, 62 года, осталась невредимой. Ее дом пострадал, но она не пострадала.

Беговчич рассказала Reuters: "Я слышала крики людей, а потом все стихло. Я подумала, что все там погибли".

В результате внезапного наводнения в пятницу карьер над Доньей Ябланицей обрушился, обрушив обломки на дома и автомобили в деревне.

Энес Имамович, 66 лет, рассказал, что его разбудил оглушительный шум около 5 часов утра в пятницу (23 часа по восточному времени в четверг).

Видеозапись сверху показывает остатки, оставленные оползнем в водянистой жилой зоне в Доња Ябланица, Босния и Герцеговина, 5 октября 2024 года. (РЕЙТЕРС/Марко Джурица)

"Все было белым (из-за камней и пыли, которые обрушились с карьера)", - сказал Имамович Reuters. "Дом моего друга был разрушен. Я слышал крики".

В ответ на наводнение Боснийская футбольная ассоциация (НФСБИХ) перенесла все матчи.

Избирательная комиссия Боснии приняла решение приостановить местные выборы в затопленных муниципалитетах на этой неделе, но провести голосование в других местах.

Наводнение последовало за беспрецедентной летней засухой, которая привела к иссушению многих рек и озер, повлияв на сельское хозяйство и городское водоснабжение во многих регионах Балкан и Европы.

Метеорологи предположили, что такие экстремальные погодные условия могут быть результатом изменения климата.

Наводнение в Доньей Ябланице затронуло многие регионы за пределами Боснии, вызывая беспокойство в различных частях Европы.

Несмотря на трагедии в Ябланице, матчи чемпионата мира по футболу, запланированные в разных частях Европы, пройдут по плану.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Толпа выражает соболезнования у гроба Алехандро Аркоса, недавнего назначенного мэра Чильпансинго,...
Главные темы

Новоизбранный мексиканский мэр умирает через несколько дней после своего избрания.

В одном из городов Мексики, страдающих от преступности, недавно назначенный мэр встретил скорую кончину в самом начале своего срока, став очередной жертвой жестоких нападений, направленных против политических фигур в стране.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Соблюдение регулярной чистоты критически важно, если вы используете тот же контейнер ежедневно для...
Главные темы

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов:

Чтобы не допустить превращения бутылки в место для размножения микробов: Конечно, дружище! Думаешь, что просто наполнив бутылку для воды H2O, ты сделаешь её супер чистой, а? Не надейся, дружище. В влажных условиях бактерии и другие микробы могут процветать и обосновываться. В тёплой и влажной среде они могут размножаться как никогда

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно