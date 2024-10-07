В Боснии погибло по меньшей мере 21 человек, и многие другие пропали без вести из-за наводнения.

N1 TV объявил, что в результате происшествия в районе Ябланица, расположенном в 70 километрах юго-западнее Сараево, погибли 21 человека, а многие пропали без вести.

Позже состоится официальная пресс-конференция правительства.

Представитель Службы горной спасательной службы сообщил, что некоторые села в этом районе остаются недоступными, что вызывает неопределенность в отношении ситуации в этих местах.

Сильные дожди в течение ночи затрудняли поисковые работы, как сообщается вbosнийских СМИ, но после их прекращения поиски продолжились. В Доньей Ябланице многие дома оказались засыпаны обломками.

К счастью, Незима Беговчич, 62 года, осталась невредимой. Ее дом пострадал, но она не пострадала.

Беговчич рассказала Reuters: "Я слышала крики людей, а потом все стихло. Я подумала, что все там погибли".

В результате внезапного наводнения в пятницу карьер над Доньей Ябланицей обрушился, обрушив обломки на дома и автомобили в деревне.

Энес Имамович, 66 лет, рассказал, что его разбудил оглушительный шум около 5 часов утра в пятницу (23 часа по восточному времени в четверг).

"Все было белым (из-за камней и пыли, которые обрушились с карьера)", - сказал Имамович Reuters. "Дом моего друга был разрушен. Я слышал крики".

В ответ на наводнение Боснийская футбольная ассоциация (НФСБИХ) перенесла все матчи.

Избирательная комиссия Боснии приняла решение приостановить местные выборы в затопленных муниципалитетах на этой неделе, но провести голосование в других местах.

Наводнение последовало за беспрецедентной летней засухой, которая привела к иссушению многих рек и озер, повлияв на сельское хозяйство и городское водоснабжение во многих регионах Балкан и Европы.

Метеорологи предположили, что такие экстремальные погодные условия могут быть результатом изменения климата.

Наводнение в Доньей Ябланице затронуло многие регионы за пределами Боснии, вызывая беспокойство в различных частях Европы.

Несмотря на трагедии в Ябланице, матчи чемпионата мира по футболу, запланированные в разных частях Европы, пройдут по плану.

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