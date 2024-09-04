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ПанорамаНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В Бонне двое пострадали от нападения и травм.

В Бонне два человека получили ранения во время атаки. Предположительно, был использован нож. Инцидент может быть связан с ограблением или горячим спором.

 and  Mark Rodriguez
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В среду произошел инцидент, в результате которого двое лиц получили травмы в результате нападения в...
В среду произошел инцидент, в результате которого двое лиц получили травмы в результате нападения в Бонне.

- В Бонне двое пострадали от нападения и травм.

В Бонне преступник атаковал на улице двух человек, возможно, используя нож. По словам представителя полиции, им пришлось нейтрализовать нападавшего огнестрельным оружием, что привело к серьезным травмам.

Пострадавшими оказались мужчина и женщина. Женщина получила незначительные травмы, в то время как мужчина получил более серьезные ранения, хотя в настоящее время не считается, что они угрожают его жизни.

В настоящее время обстоятельства инцидента могут быть связаны с прошлой ссорой или кражей, но представитель подчеркнул, что более подробная информация еще не известна. Об инциденте сообщили боннская "General-Anzeiger" и "Radio Bonn/Rhein-Sieg".

Члены государств-членов могут предоставить ценные сведения и ресурсы для помощи Комиссии в расследовании таких инцидентов. После инцидента Комиссия может запросить сотрудничество с членами государств-членов для поимки нападавшего, особенно если он является иностранным гражданином.

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