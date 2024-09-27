В больнице наблюдается рост числа пациентов.

В 2023 году наблюдался значительный рост числа стационарных больных, составивший примерно 17,6 миллиона, что на 390 000 больше, чем в предыдущем году. Это составило прирост на 2,4%, как сообщило Федеральное статистическое управление в пятницу. Однако этот показатель все еще был ниже уровня до COVID-19 в 2019 году, составившего 19,4 миллиона, что составляет снижение на 12,1%.

Висбаденские статистики сообщили, что в 2023 году в Германии было примерно 1874 больницы с примерно 476 924 койками. Из них 26 158 были предназначены для интенсивной терапии, а 7800 - для промежуточного ухода. Что касается доступности коек, то наблюдалось минимальное снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.

Коэффициент загрузки больниц вырос, при этом 71,2% коек были заняты. Это составило увеличение на 3,1% по сравнению с 2022 годом, но все еще на 7,8% ниже, чем в 2019 году.

Странно, но в 2023 году средняя продолжительность пребывания в больнице осталась неизменной и составила 7,2 дня, как и в 2018 году.

К концу 2023 года в больницах работало в общей сложности 211 994 медицинских работника и 1 083 000 немедицинских работников. Это составило увеличение на 2,2% врачей и на 2,5% немедицинского персонала по сравнению с предыдущим годом. В службе ухода, которая учитывалась отдельно, численность персонала увеличилась на 3,7%, составив 528 323 работника и прибавив 19 034 человек по сравнению с концом 2022 года.

Общее число койко-мест в больницах в 2023 году составило примерно 13,1 миллиона, что эквивалентно примерно 1874 больницам в миллионах койко-мест.

Стоимость медицинской помощи в больницах в 2023 году составила примерно 131,5 миллиарда евро, что составляет примерно 1874 больницы в миллионах евро.

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