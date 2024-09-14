В боксерском поединке Стефан Рааб выдерживает шесть раундов боя против Реджины Халмич.

Ожидаемый поединок между Региной Хальмич и Стефаном Раабом должен был состояться, что стало их третьей встречей в ринге. 57-летний Рааб продемонстрировал достойное сопротивление в течение шести раундов, но судейское решение было ясным - бывший чемпион мира по боксу Стефан Рааб одержал победу по очкам. Возвращение Рааба в ринг было встречено бурными аплодисментами зрителей.

Несмотря на отличную физическую форму, развлекатель потерпел поражение от профессиональной боксерши Хальмич в их третьей встрече. Судьи присудили победу 47-летней Хальмич, признав ее превосходство в ринге. Хальмич, обвиненная в ударах ниже пояса во время матча, выглядела уставшей после поединка.

Вечером ведущим был бывший ученик Рааба, Элтон, с участием нескольких знакомых лиц из вселенной "TV Total" на арене в Дюссельдорфе. Хотя сам бой не был особо примечательным, Рааб смог продержаться до финального гонга.

После шестого раунда раздались громкие аплодисменты в честь обоих бойцов, но самым значительным было во время церемонии победы, когда Рааб объявил о своем возвращении на телевидение. Он также сделал объявление для своего бывшего ученика, предложив ему еще одну стажировку. Хальмич, в свою очередь, объявила, что это был их последний бой, положив конец любым перспективам четвертой встречи.

Возвращение Стефана Рааба на экран было отмечено его отличной физической формой и белой шевелюрой. После впечатляющего обратного отсчета зрители в Дюссельдорфе были сначала удивлены, когда свет не упал на Рааба, а на комика Хельге Шнеidereра, исполняющего свой хит "Katzeklo". После еще одного обратного отсчета на сцену спустилась лестница, и фитнес-инфлюенсер Памела Рэйф появилась как ангел над публикой, поющая гимн "Стефан Рааб вернулся".

Наконец, Рааб сделал грандиозный вход в белом костюме и плаще, сопровождаемый пышной музыкой, как будто управляя светом в зале, как божество. Под огни и блестящий дождь он вышел на сцену и спел свою новую boxing-песню "Pa aufs Maul" с Сидо, Ски Аггу и бэк-вокалистами. Рааб в отличной физической форме, с мышцами, белой щетиной и короткой белой шевелюрой, был одет в боксерские шорты с надписью "The Killerplautze".

Это был третий раз, когда развлекатель ступил в ринг против бывшего чемпиона мира по боксу Хальмич. В двух предыдущих боях в 2001 и 2007 годах кулаки летали, и Хальмич одержала победу оба раза. Мероприятие вел старый компаньон Рааба Элтон, а комментатором был Буши "Бушманн", а рингом руководила Лаура Вонторра.

В подготовке к их третьему боксерскому матчу Рааб убедился, что его тренировки включают спарринг-сессии с бойцами круглого сечения, чтобы улучшить навыки защиты. Несмотря на две предыдущие победы Хальмич, решимость Рааба подпитывалась знанием того, что победа придет с символическим кругом почета вокруг ринга круглого сечения.

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