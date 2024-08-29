- В ближайшее время будет найдено затонувшее судно, грузовик "Верти".

Планы по поднятию затонувшего судна "Верти" находятся в стадии активной реализации. Как сообщает представитель отдела водных путей и судоходства в Бонне, обломки судна, разделенные на две части, планируется поднять в ближайшие дни. "Сначала будет поднят задний отсек, затем передний", - заявил представитель. Подготовка к подъему задней части завершена.

Под водой к обломкам судна прикреплены тросы для подъема, которые затем будут подсоединены к тросам крана, парящего над поверхностью воды. Внутри обломков установлены насосы для снижения веса судна во время подъема. Для проведения операции по спасению судна на место происшествия направлен один из самых мощных плавучих кранов в Европе - "Hebo Lift 10", способный поднять до 2200 тонн.

Трагический инцидент

24 октября 2023 года британское грузовое судно "Верти" столкнулось с прибрежным судном "Полесье" в немецком заливе к юго-западу от Гельголанда. В результате столкновения 91-метровое судно "Верти" затонуло. По данным официальных лиц, в результате инцидента погибли пять членов экипажа. Капитан был найден мертвым, а четверо членов экипажа числятся пропавшими без вести. Двоих членов экипажа удалось спасти. Обломки судна находятся на глубине примерно 40 метров, представляя угрозу для судоходства.

Эксперты по безопасности на месте

В пятницу ожидается прибытие конвоя из голландских буксиров, состоящего из буксира и баржи для транспортировки. Из-за операции по спасению судна вокруг места происшествия установлена безопасная зона радиусом 1 морскую милю. Две части обломков будут надежно закреплены на барже и затем будут транспортированы в Нидерланды для утилизации.

"Это очень сложный и трудный проект, который сейчас входит в свою финальную фазу", - сказал Эрик Оэхльманн, глава отдела водных путей и судоходства, согласно заявлению. "Все морские и технические эксперты находятся в постоянном контакте и гарантируют максимальную безопасность".

Мужчины и мальчики, работавшие на британском грузовом судне "Верти", пострадали в результате трагического столкновения с прибрежным судном "Полесье" 24 октября 2023 года. Обломки судна, которое было их домом, сейчас поднимают, придавая первостепенное значение безопасности всех вовлеченных лиц.

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