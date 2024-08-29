Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

В ближайшее время будет найдено затонувшее судно, грузовик "Верти".

Морская трагедия в октябре 2023 года привела к значительным разрушениям. БылlynИнoгo чисln людей погибшими, и судно 'Вероника' встретило свою печальную участь. К десятимесячной годовщине завершаются работы по подъему wreck.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Во время операции по подъему затонувшего сухогруза 'Верайти', используется мощный плавучий кран —...
Во время операции по подъему затонувшего сухогруза 'Верайти', используется мощный плавучий кран — HEBO LIFT 10. По данным Генеральной дирекции водных путей и судоходства, этот надежный кран способен поднимать примерно 2200 метрических тонн.

- В ближайшее время будет найдено затонувшее судно, грузовик "Верти".

Планы по поднятию затонувшего судна "Верти" находятся в стадии активной реализации. Как сообщает представитель отдела водных путей и судоходства в Бонне, обломки судна, разделенные на две части, планируется поднять в ближайшие дни. "Сначала будет поднят задний отсек, затем передний", - заявил представитель. Подготовка к подъему задней части завершена.

Под водой к обломкам судна прикреплены тросы для подъема, которые затем будут подсоединены к тросам крана, парящего над поверхностью воды. Внутри обломков установлены насосы для снижения веса судна во время подъема. Для проведения операции по спасению судна на место происшествия направлен один из самых мощных плавучих кранов в Европе - "Hebo Lift 10", способный поднять до 2200 тонн.

Трагический инцидент

24 октября 2023 года британское грузовое судно "Верти" столкнулось с прибрежным судном "Полесье" в немецком заливе к юго-западу от Гельголанда. В результате столкновения 91-метровое судно "Верти" затонуло. По данным официальных лиц, в результате инцидента погибли пять членов экипажа. Капитан был найден мертвым, а четверо членов экипажа числятся пропавшими без вести. Двоих членов экипажа удалось спасти. Обломки судна находятся на глубине примерно 40 метров, представляя угрозу для судоходства.

Эксперты по безопасности на месте

В пятницу ожидается прибытие конвоя из голландских буксиров, состоящего из буксира и баржи для транспортировки. Из-за операции по спасению судна вокруг места происшествия установлена безопасная зона радиусом 1 морскую милю. Две части обломков будут надежно закреплены на барже и затем будут транспортированы в Нидерланды для утилизации.

"Это очень сложный и трудный проект, который сейчас входит в свою финальную фазу", - сказал Эрик Оэхльманн, глава отдела водных путей и судоходства, согласно заявлению. "Все морские и технические эксперты находятся в постоянном контакте и гарантируют максимальную безопасность".

Мужчины и мальчики, работавшие на британском грузовом судне "Верти", пострадали в результате трагического столкновения с прибрежным судном "Полесье" 24 октября 2023 года. Обломки судна, которое было их домом, сейчас поднимают, придавая первостепенное значение безопасности всех вовлеченных лиц.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.
Федеральные земли Германии

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.

Женщина 37 лет по какой-то причине теряет управление своим авто на дороге, встав в аварию, после которой оказывается ранена вместе с тремя своими спутниками.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два летчика транспортируются в медицинское учреждение.
Федеральные земли Германии

Авария на воздушном борту привела к двум жертвам, в которых участвовал вертолет.

Геликокупированный вертолет неожиданно столкнулся с полем, что привело к сильному удару о землю и опрокидыванию. К сожалению, пилот и второй пилот получили травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Высокие температуры достигли рекордных уровней в многочисленных районах Берлина и Бранденбурга.
Федеральные земли Германии

Котбус зафиксировал самую высокую температуру в Германии - 35,5 градуса по Цельсию

К концу месяца температура вновь растет, в основном в Бранденбурге. Берлин также испытывает сильную жару.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Эмоциональное признание Джорджины Флер в пустыне
Культура

Эмоциональное признание Джорджины Флер в пустыне

Перед заключением они были захлестнуты хвастовством побед и затаённой враждебностью. Раскрытие, которым поделились возле костра, сильно повлияло на них.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.
Главные темы

Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.

До выборов в Саксонии канцлер партии ХДС (ХДС) Михаэль Кречмер лидирует над радикально-правой партией АФД. Согласно опросу, проведенному Wahlen для ZDF и опубликованному в четверг в Майнце, ХДС получает 33% поддержки, а АФД - 30%. Без изменений по сравнению с прошлой неделей.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно