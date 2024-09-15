В битве в баре в Миссури мужчина погиб, и подкаст его дочери помог арестовать человека, связанного с инцидентом, спустя 35 лет.

Мартинское изуродованное тело было найдено в ближайшей улице ранним утром. По словам официальных лиц, он получил смертельный удар по голове во время драки в пабе, которая переросла на улицу.

11-летние близняшки Анжела Уильямс и Андреа Линн узнали о трагической смерти своего отца, когда их внезапно разбудили на вечеринке в трейлере у друга семьи. Мартин обещал отвести их на распродажу в тот день.

В последующие недели близняшки катались на розовых велосипедах к местным киоскам, чтобы прочитать о смерти своего отца. Их небольшой городок из 6000 человек, известный своими обширными свинцовыми рудниками, так редко видел убийства, что они занимали первые полосы газет.

Подозреваемый был арестован по обвинению в убийстве Мартина, но был освобожден, когда обвинения против него были сняты всего за несколько дней до суда, как вспоминают близняшки.

С годами свидетели умирали, а другие покидали город. Дело так и осталось нераскрытым.

Сестры задавались вопросом, почему правосудие так долго ждет для преступления, которое произошло возле популярного заведения и имело множество свидетелей.

К 2007 году близняшки стали 29 лет, того же возраста, что и их отец, когда он умер. Их желание получить ответы приобрело новое чувство срочности и важности.

“Тогда меня поразило, насколько он был молод на самом деле”, - сказала Линн. “Потому что в 11 лет 29 кажется таким старым. И когда ты сам reaches 29, ты понимаешь, как он был молод”.

Они связались с местными властями, чтобы возобновить дело, но утверждают, что не получили ответа. Определившись, они собрали заключение о вскрытии, полицейские отчеты и записи коронера, и организовали их в папку, которую они назвали “Библия Джимми”. Они посещали жителей и умоляли любого, кто мог бы иметь информацию, выступить вперед.

“Если мы видели имя в отчете, слышали упоминание имени или слышали слух о чем-то, что произошло той ночью, мы просто приходили к кому-то домой и говорили: “Пожалуйста, поговорите с нами?” - сказала Уильямс.

В конце 2020 года - 31 год спустя после убийства их отца - близняшки и двое их двоюродных братьев, Шон Ли Мартин и Крис Халси, запустили подкаст “Забытый маленький город”, чтобы поделиться собранной информацией.

Несколько месяцев спустя офис окружного прокурора округа Сент-Франсуа объявил о возобновлении дела.

На этой неделе полиция арестовала мужчину, Уэсли Пол Марлер, 69 лет, которого обвиняют в нападении в первой степени и который не признал вину.

Убийство их отца оказало глубокое влияние на восприятие близняшек пятницы 13-го

Бонн Терр, небольшой городок, расположенный примерно в 60 милях к югу от Сент-Луиса, был тихим местом в момент убийства, с одним светофором. Все знали друг друга, и среди местных жителей были глубокие лояльности, как сказали сестры.

Их отец был убит в пятницу 13-го, день, который закрепил веру близняшек в отрицательные коннотации и теории заговора, окружающие эту дату.

“С тех пор я очень суеверна по поводу пятницы 13-го”, - сказала Уильямс. “Я стараюсь не делать много в этот день”.

Марлер, последний подозреваемый, находится под стражей под залогом в 500 000 долларов. По словам его адвоката, дело уникально из-за прошедшего времени.

“Многие свидетели инцидента теперь умерли, память не такая острая и надежная после 35 лет, и любые физические доказательства, которые были собраны, уже 35 лет лежат”, - сказал адвокат Кристофер Г. Хартманн в электронном письме.

“Мы считаем, что когда все доказательства будут представлены и рассмотрены, мистер Марлер будет оправдан по этому обвинению, и его невиновность станет очевидной”.

Однако близняшки убеждены, что доказательства указывают на Марлера, который был в тот вечер в баре “Коул Бин Таверн”. Говоря с жителями Бонн Терр, они узнали, что Марлер обвинял их отца в измене с его женой. Близняшки сказали, что их родители переживали трудности в браке и были в разлуке в то время.

Близняшки, которые сейчас 46 лет и живут в соседнем городе Фармингтон, изначально верили, что мужчина, арестованный в 1989 году и освобожденный до суда, убил их отца и избежал правосудия. Однако эта вера начала рассыпаться, когда они говорили с жителями и узнавали о напряженной истории их отца с Марлером, как они сказали. Примерно за месяц до смертельного инцидента два мужчины были вовлечены в физическую драку, как утверждает Линн.

В ноябре 2020 года сестры обратились с просьбой в своем подкасте.

“Пожалуйста, если вы что-то знаете ... Это не так, как будто он заболел и умер в больнице”, - сказала Линн, голос дрожит. “Он лежал на обочине дороги и истек кровью. Если бы это был я, я не думаю, что я бы могла жить с собой, если бы знала что-то”.

Хартман отказался комментировать tensioned history своего клиента с Мартином или предполагаемый мотив.

“Как только все доказательства будут представлены в суде и в суде общественного мнения, невиновность моего клиента будет доказана”, - сказал он.

Изначальным подозреваемым был приезжий, посещавший родственников поблизости. Он сообщил близнецам, что наблюдал драку и подобрал бревно с обочины. Он размахнулся, пытаясь прекратить драку, и ударил неизвестного.

Позже он сообщил об инциденте властям и признался в том, что ударил кого-то. Мужчину арестовали, несмотря на то, что он не соответствовал описанию нападавшего, данному близнецами.

Когда следователи показали фото Мартина на предварительном слушании, он заявил, что это не был тот человек, которого он ударил, как заявили сестры.

У него была криминальная история за хранение наркотиков и мелкие правонарушения, и он признался в том, что ударил кого-то - что делало его привлекательным подозреваемым.

"Они были как, да, он признался. Он это сделал", - сказал Уильямс. "Он был из другого города. Можно было увидеть одержимость в полицейских отчетах. Это был год выборов, и было удобнее пришить это ему".

Близнецы также посетили бывшее местонахождение бара и место, где было найдено тело их отца. Оно было окружено домами, но никто из соседей не вмешался в ту ночь.

"Свидетельские показания saying, что жители смотрели в окна. Никто не включал свет", - сказал Линн.

"Было страшно знать, что это было последнее место, где он был", - добавила она, с трудом сдерживая слезы.

Автопсия показала, что Мартин получил множественные удары, которые сломали ему череп, но у него не было защитных ран. В подкасте коронер, проводивший вскрытие, заявил, что, скорее всего, его ударили сзади, и он потерял сознание.

"Это было трудно для меня, зная, что они ударили его сзади, так что у него не было возможности защищаться", - сказала Линн.

Сестры заявили, что их отец обычно не начинал конфликты, но и не был того типа, кто отступит. Они вспомнили инцидент, когда кто-то сделал неприличный комментарий их матери в его присутствии.

"Эти двое парней, мой отец вырубил обоих и сказал: 'Иди, дорогая, садись в грузовик. Поехали'. Эти люди, которые убили его, вероятно, ударили его сзади, потому что они не хотели с ним faced-to-face. Они знали, что он может постоять за себя".

После трех десятилетий сестры finally получили звонок, которого они ждали

После многих лет неопределенности сестры получили звонок в феврале 2021 года, сообщающий им, что дело возобновлено. В то время прокурор округа Сент-Франсуа, Мелаissa Gilliam, сказала местным СМИ, что подкаст сестер "был каналом, который привлек внимание к делу".

"В деле появились новые улики, и следователи усердно работают над получением информации, которая могла бы привести к обвинению лица, ответственного за смерть Мартина", - заявила Гиллиам в заявлении 2021 года.

В 2022 году был выбран новый прокурор округа. CNN связалась с ними, чтобы узнать, какую роль сыграл подкаст в аресте.

Ранее этим месяцем сестры получили долгожданный звонок: власти арестовали Марлера и обвинили его в нападении на их отца.

"Слава богу, я была дома, потому что не смогла бы справиться со всеми эмоциями, которые меня охватили", - сказала Линн. "Я смеялась. Я плакала. Я кричала. Просто эмоции повсюду".

Уильямс сказала, что у нее дрожали конечности в течение нескольких часов после получения новостей. "Ты бы был на седьмом небе в один момент, а потом плакал в следующий", - сказала она.

По-прежнему неясно, почему прокуроры не предъявили обвинения в убийстве. Они не ответили на запросы CNN о комментариях.

Сестры надеются, что наконец-то будет справедливость после многих лет чувства поражения. Они все еще скорбят об отсутствии отца, так как он не дожил до того, чтобы увидеть, как они растут, женятся или встречают своих внуков. Они хотят, чтобы тот, кто лишил их отца, был предан суду.

Самые дорогие воспоминания сестер об их отце связаны с общими занятиями. Он был стройным и спортивным и время от времени выполнял сальто в их заднем дворе, они сказали. Он нырял в общественный бассейн с такой уверенностью, что люди собирались смотреть на него и аплодировать, сказала Линн.

Для сестер справедливость означает наконец узнать правду о том, что произошло той ночью. Они считают, что их подкаст сыграл значительную роль в возобновлении дела.

"Мы не были запуганы никем, просто потому, что они убили нашего папу", - сказала Уильямс. "Они должны бояться нас".

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