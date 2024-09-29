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В берлинском марафоне эфиопская атлетка Менгеша добилась беспрецедентного достижения.

 and  Alex Stellmacher
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Большое количество участников, примерно 60 000 человек, приняло участие в марше по улицам Берлина,...
Большое количество участников, примерно 60 000 человек, приняло участие в марше по улицам Берлина, побив предыдущие рекорды.

В берлинском марафоне эфиопская атлетка Менгеша добилась беспрецедентного достижения.

В 50-м Берлинском марафоне эфиопский спортсмен Милкеса Менгеша завоевал победу. В возрасте 24 лет, заняв шестое место на чемпионате мира, Менгеша завоевал титул в забеге на 42,195 км, финишировав с результатом 2:03:17. Кенийский спортсмен Цибриян Котут финишировал всего через 5 секунд после него. Третье место занял также эфиопский спортсмен Хайманот Алев, отстав от победителя на 14 секунд.

Двухлетний рекорд трассы Элиуда Кипчоге, установленный в 2022 году с мировым рекордом 2:01:09, остался непобитым. В этом году стартовый список был не таким звездным, учитывая, что марафон состоялся всего через несколько недель после Олимпийских игр в Париже. Лучший немецкий спортсмен Себастьян Хендель из Брауншвейга финишировал 16-м с результатом 2:07:33. Предыдущий рекордсмен Аманал Петрос улучшил немецкий рекорд до 2:04:58.

50-й юбилейный марафон стартовал в благоприятных условиях для бега, с прохладной температурой и ясным небом. В отличие от прошлых лет, большая группа лидеров поддерживала свой темп в течение более длительного периода. Группа смогла преодолеть отметку полумарафона менее чем за 61 минуту, но, к сожалению, не смогла поддерживать этот темп на протяжении всей дистанции. В марафоне приняло участие рекордное количество участников - 58 212 человек из 161 страны.

Другие участники 50-го Берлинского марафона пытались бросить вызов лидерству Милкесы Менгеши, но безуспешно. Менгеша признал талант и упорство других спортсменов и сказал, что победа была не только его личным достижением, но и демонстрацией силы эфиопского бега.

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