- В Берлине значительно возросло количество заявок на вакцинацию Mpox.

Следуя за стремительным распространением вирусной болезни Mpox в Африке, наблюдается существенный рост числа людей, обращающихся за вакцинацией в Берлинский центр сексуального здоровья. Как сообщил агентству dpa Ясча Салльманн из районной администрации Митте, примерно 20-40 человек вакцинируются против Mpox каждую неделю. Важно подчеркнуть, что Германия и Берлин не сталкивались с подобной ситуацией. Ситуация находится под контролем.

С 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о росте случаев инфекций, вызванных вирусом Mpox клada I, в том числе новым вариантом Ib, в Африке. На данный момент случаев клada I в Германии не выявлено, согласно Институту Роберта Коха. Недавние вспышки Mpox в Центральной Африке и потенциально более опасный вариант - клada Ib - побудили ВОЗ объявить самый высокий уровень тревоги.

Увеличение спроса на консультации

"После объявления ВОЗ спрос на консультации по поводу Mpox существенно возрос", - заявил Салльманн. Услуги центра специально разработаны для помощи лицам без медицинской страховки и оказания помощи высокорисковым пациентам, таким как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и часто меняющие партнеров.

С начала года в Берлине было выявлено 37 случаев Mpox. По сравнению с 2022 годом число случаев остается относительно низким, как указано в текущем еженедельном эпидемиологическом отчете от Берлинского управления здравоохранения и социальных дел (Лагезо). Все случаи связаны с клada II. Согласно текущим данным Института Роберта Коха (ИРК), клada I ассоциируется с более тяжелыми течениями заболевания, чем клada II.

Без предоплаты за вакцинацию с понедельника

Застрахованные лица могут получить вакцинацию в кабинете врача, как обычно, сказал Оливер Фей, спикер Берлинского управления здравоохранения. Начиная с 1 сентября пациентам больше не придется платить вперед. Ранее им приходилось платить заранее и затем возмещать расходы от своих страховых компаний из-за отсутствия договора между Ассоциацией врачей обязательного медицинского страхования (КВ) и страховыми компаниями. Теперь договоренность достигнута, как объявила КВ Берлин в четверг.

В настоящее время вакцины Imvanex в избытке, сказал Фей. В случае дефицита вакцины Берлин хранит около 330 упаковок по 20 доз не утвержденной ЕС вакцины Jynneos. Однако эти дозы находятся под контролем федерального правительства и не находятся в распоряжении Берлина.

Механизм передачи

Основным механизмом передачи Mpox является кожный контакт, в основном через тесный кожный контакт во время секса или тесные объятия, массаж и поцелуи, как указано ИРК. Риск заражения повышен от лиц, имеющих высыпания, раны или струпья. Mpox - это сокращенное название английского слова Monkeypox для Affenpocken (monkey pox). Вирус был впервые выявлен в обезьянах, отсюда и название.

ИРК не сообщает о случаях более тяжелого вируса Mpox клada I в Германии. В связи с недавним объявлением ВОЗ и увеличением спроса на консультации по поводу Mpox лица без медицинской страховки и высокорисковые пациенты, такие как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, получают помощь в Берлинском центре сексуального здоровья, который находится под надзором ИРК.

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