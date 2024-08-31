Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРКИ

В Берлине значительно возросло количество заявок на вакцинацию Mpox.

Распространение в Африке заболевания оспы обезьянстовляет беспокойство среди не только местных, но и в Берлине. Это влияет на потребность в вакцинации.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

- В Берлине значительно возросло количество заявок на вакцинацию Mpox.

Следуя за стремительным распространением вирусной болезни Mpox в Африке, наблюдается существенный рост числа людей, обращающихся за вакцинацией в Берлинский центр сексуального здоровья. Как сообщил агентству dpa Ясча Салльманн из районной администрации Митте, примерно 20-40 человек вакцинируются против Mpox каждую неделю. Важно подчеркнуть, что Германия и Берлин не сталкивались с подобной ситуацией. Ситуация находится под контролем.

С 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о росте случаев инфекций, вызванных вирусом Mpox клada I, в том числе новым вариантом Ib, в Африке. На данный момент случаев клada I в Германии не выявлено, согласно Институту Роберта Коха. Недавние вспышки Mpox в Центральной Африке и потенциально более опасный вариант - клada Ib - побудили ВОЗ объявить самый высокий уровень тревоги.

Увеличение спроса на консультации

"После объявления ВОЗ спрос на консультации по поводу Mpox существенно возрос", - заявил Салльманн. Услуги центра специально разработаны для помощи лицам без медицинской страховки и оказания помощи высокорисковым пациентам, таким как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и часто меняющие партнеров.

С начала года в Берлине было выявлено 37 случаев Mpox. По сравнению с 2022 годом число случаев остается относительно низким, как указано в текущем еженедельном эпидемиологическом отчете от Берлинского управления здравоохранения и социальных дел (Лагезо). Все случаи связаны с клada II. Согласно текущим данным Института Роберта Коха (ИРК), клada I ассоциируется с более тяжелыми течениями заболевания, чем клada II.

Без предоплаты за вакцинацию с понедельника

Застрахованные лица могут получить вакцинацию в кабинете врача, как обычно, сказал Оливер Фей, спикер Берлинского управления здравоохранения. Начиная с 1 сентября пациентам больше не придется платить вперед. Ранее им приходилось платить заранее и затем возмещать расходы от своих страховых компаний из-за отсутствия договора между Ассоциацией врачей обязательного медицинского страхования (КВ) и страховыми компаниями. Теперь договоренность достигнута, как объявила КВ Берлин в четверг.

В настоящее время вакцины Imvanex в избытке, сказал Фей. В случае дефицита вакцины Берлин хранит около 330 упаковок по 20 доз не утвержденной ЕС вакцины Jynneos. Однако эти дозы находятся под контролем федерального правительства и не находятся в распоряжении Берлина.

Механизм передачи

Основным механизмом передачи Mpox является кожный контакт, в основном через тесный кожный контакт во время секса или тесные объятия, массаж и поцелуи, как указано ИРК. Риск заражения повышен от лиц, имеющих высыпания, раны или струпья. Mpox - это сокращенное название английского слова Monkeypox для Affenpocken (monkey pox). Вирус был впервые выявлен в обезьянах, отсюда и название.

ИРК не сообщает о случаях более тяжелого вируса Mpox клada I в Германии. В связи с недавним объявлением ВОЗ и увеличением спроса на консультации по поводу Mpox лица без медицинской страховки и высокорисковые пациенты, такие как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, получают помощь в Берлинском центре сексуального здоровья, который находится под надзором ИРК.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно