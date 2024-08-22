В Берлине новорожденным жирафам дают идентификационные знаки

Два новорожденных ротшильдских жирафа, Берти и Эмили, недавно украсили Берлинский Tierpark. Берти, самец, родился в июне, за ним последовала его полусестра Эмили через несколько недель. Многие любители животных предложили имена для очаровательной парочки, и после тщательного рассмотрения были выбраны текущие.

Школьный класс из Бранденбурга завоевал сердца жюри своей трогательной историей о жирафе по имени Гизберт, который был их талисманом. Директор Tierpark и члены жюри были впечатлены душевным настроем и переименовали молодого жирафа-самца в Берти, что является аббревиатурой от Гизберт.

Имя в честь эмоций

Что касается Эмили, 18-летняя дочь директора Tierpark была такого же роста, как и новорожденный жираф, и достигла 1,80 метра. Будучи тезкой новорожденного жирафа, Эмили получила свое имя в честь дочери директора.

Берти и Эмили делят общего отца, но генетически они различны, так как у них разные матери. Берти родился перед толпой возбужденных посетителей 24 июня, а Эмили присоединилась к стаду 11 августа.

Жираф ротшильда, самка по имени Мауд, ожидает рождения в сентябре, что добавит еще больше разнообразия в Tierpark. Популяция жирафов ротшильда в их родных странах Кения и Уганда сокращается из-за незаконной охоты и сельскохозяйственного расширения.

Другие животные в Tierpark были заинтригованы новорожденными жирафами Берти и Эмили. Несмотря на их разные генетические линии, другие животные видели сходство в их любопытном и игривом поведении.

Посетители со всего мира услышали о уникальной связи между Эмили из Tierpark и другим животным, слоном по имени Элса, которые делят одно имя и празднуют день рождения в один и тот же день.

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