- В Берлине и Бранденбурге жаркие летние температуры.

На этот уик-энд в столичном регионе ожидается солнечная и летняя погода, согласно данным Немецкого метеорологического службы. К сожалению, медленно движущийся фронт грозовых облаков должен проникнуть в южную Бранденбург, немного омрачив прогноз.

День начнется с в основном облачной погоды. При температурах до 25 градусов Цельсия в регионе Южной Бранденбург ожидаются кратковременные дожди и грозы, которые должны постепенно утихнуть к вечеру. Ночью температура может упасть до 10 градусов.

Воскресенье начнется с приятной погоды. Стрелка термометра может подняться до 28 градусов. Наступающая рабочая неделя также, похоже, сохранит летнюю тенденцию - с жаркими днями и прохладными ночами.

Несмотря на первоначально облачную погоду, столичный регион все же будет теплым, что делает его идеальным местом для воскресных прогулок. Сохраняя летнюю погоду, следующая рабочая неделя, скорее всего, сохранит жаркие дни и прохладные ночи, делая столичный регион популярным местом для летних занятий.

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