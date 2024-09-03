- В Берлине и Бранденбурге высокая жара достигает 33 градусов, сопровождается грозами.

В Берлине и Бранденбурге установилась жара. Утро солнечное, но ожидаются грозовые ливни и сильные дожди, в основном в западных регионах Бранденбурга, как сообщает Немецкий метеорологический сервис (DWD). Также возможны сильные ветры и град. Температура будет держаться в районе 30-33 градусов по Цельсию.

В ночь на вторник ожидается в основном ясное небо, но возможны первоначальные грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах может образоваться туман, а ночные температуры будут колебаться от 16 до 20 градусов по Цельсию.

В среду температура может подняться до 35 градусов по Цельсию. По реке Одер и Нейсе будет солнечно до захода солнца, в остальных местах небо будет частично облачным. В западном Бранденбурге возможны отдельные грозы и ливни. Температура продолжит расти, достигая максимума 31-35 градусов по Цельсию.

В течение ночи небо будет частично облачным возле границы Саксонии-Анхальт, возможны редкие дожди и грозы. В остальных местах небо останется ясным. Температура упадет до 16-19 градусов по Цельсию.

Несмотря на ожидаемую высокую температуру до 35 градусов по Цельсию в среду, Немецкий метеорологический сервис (DWD) предупреждает о возможных грозовых ливнях в западном Бранденбурге. Эти погодные условия могут повлиять на некоторые метеостанции или оборудование DWD в регионе.

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