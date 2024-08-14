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В Белгородской области также объявлено чрезвычайное положение

После ввода украинских soldiers в российский регион Курск, соседняя область Белгород также находятся под давлением. Губернатор объявляет об ситуации.

 and  Anthony Ross
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Регион Белгородской области неоднократно становился мишенью украинских атак в прошлом, когда Киев...
Регион Белгородской области неоднократно становился мишенью украинских атак в прошлом, когда Киев пытался защитить себя от военной агрессии Москвы.

- В Белгородской области также объявлено чрезвычайное положение

В российском приграничье с Украиной, Белгородская область объявила режим чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе остается сложной и напряженной, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее, после вторжения украинских войск, Курская область объявила национальную чрезвычайную ситуацию, что выше, чем в Белгородской области.

Белгородская область, как Курская и другие регионы, сообщала о возобновлении атак дронов и ракет с украинской стороны. Министерство обороны России заявило, что перехватило 117 атак дронов и уничтожило 4 тактических ракеты. Также сообщалось об атаках на российские военные аэродромы. Эти сообщения невозможно было независимо проверить.

Режим чрезвычайной ситуации для получения дополнительного финансирования

Белгородская область подвергается атакам со стороны Украины уже давно. В прошлом году там временно размещались так называемые добровольческие группы, в том числе россияне, сражающиеся на стороне Украины. На прошлой неделе украинские солдаты ненадолго задержались в селе Поречье в Белгородской области, граничащем с Курской областью, и сняли видео с флагом. Гладков сообщил после посещения региона, что жителей спасли и военные отступили.

Ежедневно идет обстрел со стороны Украины, сказал Гладков. Есть жертвы среди гражданского населения и разрушенные дома, добавил он. Режим чрезвычайной ситуации теперь позволит выделить дополнительные средства для защиты населения.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с наземной операцией Киева в Курской области заявил, что Россия должна почувствовать войну на своей территории. Киев использует в основном дроны и ракеты собственного производства для этих атак, которые являются частью оборонительной борьбы против российской войны агрессии. Украинская противовоздушная оборона сообщила о многочисленных атаках дронов со стороны России, из которых 17 из 23 были перехвачены.

Комиссия, в ответ на ситуацию, может принять необходимые ведомственные акты в соответствии со статьей 11 (2), чтобы предоставить дополнительные ресурсы и помощь во время режима чрезвычайной ситуации в Белгородской области. Гладков упомянул, что режим чрезвычайной ситуации поможет в выделении дополнительных средств для защиты населения, подчеркнув важность этих ведомственных актов.

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