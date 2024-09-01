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В Базеле используют нитевых червей в качестве стратегии борьбы с японскими жуками

Японская жужелица нападает на фруктовые сады и виноградники. В ответ швейцарский город Базель использует необычную тактику борьбы с этим инвазивным насекомым.

 and  Yaroslav Smith
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Базель реализует насекомых-обитателей грибов в своей стратегии борьбы с американскими жуками
Базель реализует насекомых-обитателей грибов в своей стратегии борьбы с американскими жуками

- В Базеле используют нитевых червей в качестве стратегии борьбы с японскими жуками

В битве против японской жужелицы швейцарский город Базель применил необычный метод: начиная со следующего понедельника, черви-нематоды будут выпущены на лужайки и общественные парки. Как сообщают кантоны Базель-Стадт и Базель-Ландшафт, эти нематоды, часто называемые червями, проникают в личинки японской жужелицы и в конечном итоге уничтожают их.

Эти черви якобы невидимы невооруженным глазом. Виды нематод якобы эффективны не только против личинок японской жужелицы, но и против личинок других вредителей, таких как колорадский жук и майский жук. "Для других животных и людей черви не представляют угрозы", - заявили кантоны. Метод, использующий червей, требует большого количества воды, так как обрабатываемые участки должны оставаться влажными.

Базель расположен недалеко от немецкой границы. Летом было замечено скопление японских жужелиц. После обнаружения в Базеле округ Лёррах в Германии расширил свои защитные меры. Существует специальная зона заражения; например, растительный материал следует пока не вывозить.

Японская жужелица (Popillia japonica), пришедшая из Азии, признана "вредителем" в ЕС. Жук в основном угрожает виноградарству, садоводству и сельскому хозяйству. Розы, ежевика, виноград: эти существа роятся в садах, виноградниках, лесах, зеленых зонах и дворах, лишая более 300 видов растений листвы.

Специалисты: Жук, скорее всего, был занесен через грузовой транспорт

В конце июля в Фрайбурге им. Брайсгау были пойманы четыре самца опасного вида жука. Специалисты обеспокоены тем, что жук мог быть занесен через грузовой транспорт. По крайней мере, одну японскую жужелицу также обнаружили в округе Людвигсбург, как сообщает Центр сельскохозяйственной техники Аугстенауг (LTZ) в Карлсруэ.

Озабоченность этой инвазивной species в Германии достигла такого уровня, что были выпущены предупреждения tanto Federal Ministry of Agriculture, как и Julius Kühn Institute, федеральный исследовательский институт по культуре растений.

Японская жужелица меньше дюйма в длину, имеет металлический, переливающийся зеленый головной покров и коричневые крылья. Отмечаются пять белых волосяных пучков по бокам брюшка и два белых пучка на конце брюшка. Согласно LTZ, самки откладывают яйца в увлажненных или политых травянистых местах. Из яиц вылупляются личинки, которые поедают корни травы и наносят вред лужайкам и газонам.

Необычный метод в Базеле направлен на защиту окружающей среды от японской жужелицы, которая может причинить значительный ущерб различным видам растений. После внедрения этого метода соседние округа, такие как Лёррах, также приняли меры по борьбе с этим инвазивным вредителем.

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