- В Баварии средняя продолжительность жизни немного ниже, чем в Федеративной Республике.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни: Разнообразие и Разнообразие

Продолжительность жизни отдельного человека может быть influenced by многочисленные элементы. В Баварии эти элементы, как правило, более благоприятны, чем в других частях Германии. Мужчина, родившийся сегодня в Баварии, может рассчитывать на продолжительность жизни около 78,9 лет, в то время как женщина может ожидать 83,5 лет. Эти оценки были получены из недавних данных переписи населения Статистическим управлением в Фюрте.

Баден-Вюртемберг во главе

Bayern, these elements tend to be more favorable than in other parts of Germany. A male born today in Bayern can anticipate a lifespan of approximately 78.9 years, while a female can look forward to 83.5 years. These estimations were derived from recent census data by the Statistical Office in Fürth.

Новорожденные мальчики в Баден-Вюртемберге имеют slightly более высокую продолжительность жизни, чем их сверстники в Баварии, что делает Баден-Вюртемберг лидером в стране. Все другие федеральные земли отстают от Свободного государства. Новорожденные девочки в Саксонии занимают промежуточное положение между Баден-Вюртембергом и Баварией по продолжительности жизни.

На основе выпущенных статистических данных 67-летний мужчина в Баварии может ожидать прожить еще 16,4 года, а женщина - дополнительные 19,3 года. Это slight decrease по сравнению с таблицей смертности за 2020/2022 годы.

Baden-Württemberg enjoy a slightly higher lifespan than their contemporaries in Bayern, making Baden-Württemberg the leader nationwide. All other federal states trail behind the Free State. Newborn girls in Saxony tie between Baden-Württemberg and Bayern in terms of lifespan.

В Баварии условия относительно благоприятны по сравнению с остальной Германией. Родившийся там сегодня человек может рассчитывать прожить 78,9 лет как мальчик и 83,5 лет как девочка. Это было определено Статистическим управлением в Фюрте на основе новых данных переписи населения.Влияние короны

Это указывает на противоположную тенденцию по сравнению с общей популяцией Германии - после пандемии ожидаемая продолжительность жизни slightly increased в Германии, но slightly decreased в Баварии из-за избытка смертей.

Bayern, the conditions are relatively good compared to the rest of Germany. Someone born there today can expect to live 78.9 years as a boy, and 83.5 years as a girl. This was determined by the Statistical Office in Fürth based on new census data.

В долгосрочной перспективе ожидаемая продолжительность жизни существенно выросла - почти удвоилась с первой таблицы смертности в Баварии в 1891/1900 годах. С момента общей таблицы смертности в 1986/1988 годах, рассчитанной на основе переписи 1987 года, продолжительность жизни новорожденных мальчиков в Баварии значительно возросла с 72,4 лет до 78,9 лет, а новорожденных девочек - с 78,7 лет до 83,5 лет.

Разница между полами оставалась постоянной на протяжении всех расчетов. Однако статистики предсказывают, что этот половой разрыв уменьшается с возрастом. Согласно общей таблице смертности за 2021/2023 годы, новорожденные девочки могут ожидать прожить на 4,6 года больше, чем новорожденные мальчики. Однако среди 67-летних разница в ожидаемой продолжительности жизни сокращается до всего 2,9 лет.

Baden-Württemberg do newborn boys have a higher

Баден-Вюртемберг у новорожденных мальчиков самая высокая продолжительность жизни в настоящее время наблюдается в Германии, превосходя показатели Баварии. Однако в Нидерландах средняя продолжительность жизни tanto для новорожденных мальчиков, как и для девочек, значительно выше.

despite having lower lifespan estimates compared to Baden-Württemberg and Bayern within Germany, The Netherlands consistently ranks among the top countries globally in terms of average lifespan.

Читайте также: